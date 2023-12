AS Tolak Permintaan Israel untuk Disediakan Helikopter Tempur Apache

Advertisement

Simbol Kekuatan

Ketergantungan Israel

Implikasi yang Lebih Luas dari keputusan AS

(FJR)

Gaza: Kantor berita Israel Yedioth Ahronoth (Ynet) melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) sejauh ini menolak permintaan Israel untuk mendapatkan helikopter tempur Apache. Israel meminta helikopter itu karena negara itu terus melanjutkan perangnya di Gaza “AS saat ini menolak permintaan tersebut. Namun, sumber-sumber keamanan mengatakan bahwa keputusan akhir mengenai masalah sensitif ini belum diputuskan, dan tekanan Israel untuk membawa lebih banyak helikopter Apache ke tentara Israel terus berlanjut,” sebut laporan Yedioth Ahronoth, yang dikutip Middle East Eye, Selasa 26 Desember 2023.Keputusan ini menandakan momen penting dalam hubungan militer antara AS dan Israel, yang menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan AS atau penilaian ulang terhadap prioritas strategisnya di kawasan.Israel, yang secara historis merupakan penerima bantuan militer Amerika dalam jumlah besar, termasuk persenjataan canggih, mungkin perlu menilai kembali kemampuan pertahanan dan perencanaan militernya sehubungan dengan penolakan ini.Helikopter Apache yang diproduksi oleh manufaktur AS, Boeing merupakan salah satu helikopter tempur tercanggih secara global. Hal ini banyak digunakan oleh Angkatan Darat AS dan negara-negara sekutu lainnya. Helikopter ini melambangkan kekuatan dan keunggulan taktis di medan perang.Penolakan untuk memasok helikopter-helikopter ini ke Israel berpotensi mempengaruhi strategi pertahanan negara tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan hubungan militer AS-Israel.Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah banyak menggunakan Apache dalam operasi di Gaza. Dengan beban kerja yang berat di dua skuadron IDF Apache, Panglima Angkatan Udara bahkan telah mengizinkan perekrutan pilot veteran. Penolakan ini mungkin memaksa Israel untuk mempertimbangkan kembali strateginya dan ketergantungannya pada helikopter tempur tersebut, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.Seiring dengan terungkapnya berita ini, rincian lebih lanjut diperkirakan akan muncul mengenai alasan keputusan AS dan potensi dampaknya terhadap aliansi strategis AS-Israel. Langkah ini mungkin juga berdampak pada perang Israel- Hamas yang sedang berlangsung, di mana Mesir mengusulkan gencatan senjata dan pembebasan sandera.Perang ini telah menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, dengan serangan udara Israel yang menyebabkan kerusakan parah di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di pihak Palestina. Usulan tersebut mencakup pembentukan pemerintahan Palestina untuk mengelola Gaza dan Tepi Barat, negosiasi pembebasan seluruh tahanan Palestina di Israel, dan penarikan militer Israel dari Gaza.Lebih dari 20.674 warga Palestina tewas dan 54.536 luka-luka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas akibat serangan Hamas terhadap Israel mencapai 1.139 orang.