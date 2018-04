Rusia Tuding AS dan Inggris Dalang Penyerangan Mantan Agen Ganda

Kepala Badan Intelijen Asing Rusia, Sergei Naryshkin mengatakan bahwa serangan agen saraf terhadap mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal terjadi atas tindakan provokasi Amerika Serikat (AS) dan Inggris."Di kasus Skripal, provokasi terjadi dan dibuat dengan sengaja oleh AS dan layanan keamanan Inggris," kata Naryshkin, dilansir dari Independent, Rabu 4 April 2018.Selain itu, ujar dia, tindakan pengusiran puluhan diplomat yang diawali oleh Inggris dan AS serta diikuti sejumlah negara lainnya, merupakan tanda-tanda kembalinya Perang Dingin."Tindakan AS justru memicu kembalinya era Perang Dingin dengan Rusia. Sangat aneh jika semua diplomat kami diminta untuk pulang ke Moskow," tukasnya.Menanggapi komentar ini, Inggris menampik keras pernyataan dari Narushkin. Bahkan, Inggris juga menolak ajakan Rusia untuk membentuk tim gabungan dalam menyelidiki kasus misterius ini."Apakah ini taktik pengalihan? Mereka (Rusia) lebih banyak membuat pernyataan untuk menghindari pertanyaan yang seharusnya mereka jawab," sebut pernyataan dari delegasi Inggris di pertemuan khusus Organisasi Larangan Senjata Kimia.Skripal dan putrinya, Yulia ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah bangku di pusat perbelanjaan Maltings di Salisbury pada 4 Maret lalu. Skripal adalah mantan agen mata-mata Rusia yang kini tinggal dan berada di bawah perlindungan Inggris.Inggris menuduh Rusia berada di balik serangan, dan merespons dengan mengusir 23 diplomat Moskow. Rusia membantahnya, dan balik mengusir 23 diplomat Inggris.Negara-negara sekutu Inggris mengikuti langkah London dan juga mengusir sejumlah diplomat Rusia, termasuk AS, NATO, Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya.(FJR)