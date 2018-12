'The Terminator' Tegaskan AS Tetap Perangi Perubahan Iklim

Arnold Schwarzenegger menegaskan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim meski Presiden Donald Trump menarik Washington dari perjanjian COP21 Paris 2015. Aktor yang dikenal lewat film The Terminator itu meminta semua warga AS dan juga negara lain di dunia untuk bergabung dalam perjuangan ini.Dalam sebuah wawancara di sela-sela konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Katowice, Polandia, Schwarzenegger mengklaim dirinya sebagai "pejuang lingkungan." Ia menilai perubahan iklim dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan dan ekonomi jika tidak diantisipasi sejak dini.Baca: AS Pastikan kepada PBB akan Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris "Saya rasa tanggung jawab pemerintah adalah melindungi rakyat. Itulah mengapa kita mempunyai pasukan untuk mencegah serangan. Dan, serangan terbesar itu sedang terjadi," tuturnya kepada kantor berita AFP, Senin 3 Desember 2018, merujuk pada perubahan iklim."Tujuh juta orang meninggal dunia setiap tahun karena polusi (udara), 25 ribu dari mereka ada di Amerika. Jika kita tidak mau memerangi serangan ini, maka ada yang salah dalam diri kita," lanjut Schwarzenegger.Sempat menjadi Gubernur California selama dua periode antara 2003-2011, Schwarzenegger membantu mengubah salah satu negara bagian terkaya di AS itu menjadi lingkungan 'hijau.'Dia telah menandatangani aturan yang memungkinkan otoritas California memangkas emisi karbon. Salah satu yang didorong Schwarzenegger selama menjadi gubernur adalah penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau.Pria 71 tahun itu menegaskan AS tetap berkomitmen meski Trump telah melakukan kebijakan kontroversial dengan menarik diri dari COP21. "Hanya karena Donald Trump keluar dari perjanjian Paris bukan berarti Amerika juga berhenti," sebut Schwarzenegger."Semua negara bagian AS selalu ramah lingkungan dan masih bergerak ke arah sana. Semua kota di Amerika juga bergerak ke arah yang sama. Mereka semua masih ada di perjanjian Paris," tambahnya.(WIL)