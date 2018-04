Dubes Vorobieva: Laporan OPCW Tak Sebut Rusia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan laporan lembaga pengawas senjata kimia dunia (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons /OPCW), tidak menyebutkan Rusia dan racun saraf Novichok."Mereka hanya menyebutkan racun tersebut racun saraf. Tak ada kata Rusia maupun Novichok," kata Dubes Vorobieva di kediamannya, Jumat 13 April 2018.Menurut dia, tak ada yang dapat membuktikan bahwa Rusia berada di balik insiden penyerangan racun saraf pada mantan agen ganda Sergei Skripal di London, Inggris.Dengan laporan dari OPCW tersebut, kata Vorobieva, Rusia dapat dinyatakan tidak bersalah.Pemerintah Inggris sebelumnya menyebutkan jenis racun yang digunakan untuk menyerang Skripal dan putrinya, merupakan Novichok yang hanya dibuat di Rusia.OPCW pun mengeluarkan pernyataannya mengenai racun yang sudah mereka periksa. "Sampel yang diuji oleh OPCW mengonfirmasi temuan dari Inggris terkait identitas bahan kimia beracun (yang digunakan terhadap Skripal)," pernyataan pihak OPCW.OPCW tidak memberikan rekomendasi siapa yang berada di balik serangan 4 Maret itu.(FJR)