Trump Tuduh Ratu Inggris Membuatnya Menunggu

: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengomentari kunjungannya ke Inggris dan bertemu Ratu Elizabeth II pada Juli lalu.Saat melakukan kampanye untuk pemilu sela AS di Pennsylvania, Kamis 2 Agustus, Presiden Trump mengecam sikap media yang saat itu menyebutnya bersikap tidak sopan. Ini dikarena sikap Trump yang membuat Ratu Elizabeth menunggunya.Kepada massa pendukung, Trump mengklaim dia telah tiba 15 menit lebih awal untuk pertemuannya dengan Ratu Inggris itu. Mantan pengusaha properti itu menyebut media sudah membuat berita palsu dan menjijikan terkait keterlambatannya."Saya tiba (di Istana Buckingham) dan menunggu dengan penjaga raja dan ratu," kata Trump kepada para pendukungnya, seperti dikutip Politico, Jumat 3 Agustus 2018."Saya menunggu. Saya kira-kira 15 menit lebih awal dan saya menunggu dengan istri saya dan itu baik-baik saja. Ini Ratu, kan? Kita bisa menunggu. Tapi saya sedikit lebih awal," imbuh Trump.Trump kemudian membantah laporan bahwa ia melewati batas waktu kunjungannya. Bagi Trump, dirinya tidak tahu bahwa pertemuan seharusnya berlangsung 15 menit."Pertemuan itu berlangsung selama satu jam, karena kita akur," ucap Trump.Kemudian politikus berusia 72 tahun itu mengklaim memiliki hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin Eropa dibandingkan Presiden AS lainnya.Kunjungan Trump ke Inggris pada Juli 2018 lalu disiarkan secara langsung. Semua melihat ketika Ratu Elizabeth menunggunya selama 12 menit. Media langsung menyerang Trump dengan menyebutnya tidak sopan, mengingat Ratu sangat tidak menyukai keterlambatan.(FJR)