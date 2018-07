Melania Senang Bisa Minum Teh Bareng Ratu Elizabeth II

Melania Trump telah bertemu Ratu Elizabeth II dalam kunjungan kerja bersama suaminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, di Kastil Windsor pada Sabtu 14 Juli.Apa yang dipikirkan Ibu Negara AS tentang kunjungan itu? Dia mengungkapkannya lewat akun Instagram yang memiliki 1,8 juta pengikut.Pasangan itu tiba di kastil pada pukul 17:00 waktu setempat dan langsung disambut Ratu Elizabeth II beserta Coldstream Guards. Melania dan Trump berjabat tangan dengan sang ratu dan juga berpose untuk berfoto bersama.Setelah itu, Melania dan Trump minum teh bersama Ratu selama satu jam di istana. Lewat Instagram, Melania mengaku "menikmati" pertemuan dengan Ratu dan menganggapnya sebagai sebuah "kehormatan.""Suatu kehormatan untuk bertemu dan minum teh bersama Yang Mulia Ratu Elizabeth II. POTUS (Presiden AS) dan saya sangat menikmati kunjungan dan sambutannya!" tulis Melania, seperti dilansir dari Express, Minggu 15 Juli 2018.Dia juga mengunggah beberapa foto bersama Trump dan Ratu Elizabeth II di luar Istana Windsor. Melania juga mengunggah ulang video yang diposting Gedung Putih tentang kunjungan Trump ke Inggris.Video itu menunjukkan sejumlah adegan dari Melania dan Trump saat tiba dengan helikopter di Checkers untuk bertemu Perdana Menteri Inggris.Ada juga video yang memperlihatkan Melania dan Trump berjalan berdampingan bersama Ratu Elizabeth II.Kunjungan kerja Trump ke Inggris disambut unjuk rasa sejumlah warga. Hal serupa terjadi saat Trump melanjutkan kunjungan ke Skotlandia.Senin besok, Trump dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Finlandia.(WIL)