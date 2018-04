PM Inggris Tunjuk Minoritas jadi Mendagri

Perdana Menteri Inggris Theresa May menunjuk orang baru untuk mengisi kursi kosong di posisi Menteri Dalam Negeri, usai pengunduran diri Amber Rudd.Rudd mengakui dirinya "secara tidak sengaja" bersikap keliru mengenai target deportasi. Pengunduran diri dilakukan di tengah kecaman publik terhadap pemerintah Inggris yang mengancam mendeportasi imigran bertajuk "Generasi Windrush."May akhirnya menunjuk Sajid Javid, sebagai Mendagri baru Inggris. Javid, 48 tahun, adalah putra dari seorang sopir bus Pakistan yang tiba di Inggris pada 1961 silam.Ini adalah pertama kalinya May menunjuk minoritas untuk menduduki kursi menteri. Saat ini, ada Sadiq Khan yang juga minoritas, menjabat sebagai Wali Kota London, dilansir dari Guardian, Selasa 1 Mei 2018.Sebelum menjadi mendagri, Javid memegang jabatan menteri masyarakat, pemerintah lokal dan perumahan.Sementara itu, Rudd, yang menghadapi tekanan mengenai perlakuan pemerintah terhadap Generasi Windrush, mengatakan kepada parlemen pekan lalu bahwa tidak ada target deportasi terhadap orang-orang yang sempat dianggap ilegal di Inggris.Namun, Rudd akhirnya mengundurkan diri setelah sejumlah dokumen memperlihatkan bahwa target deportasi itu sebenarnya ada."Generasi Windrush" adalah mereka yang datang ke Inggris dari negara-negara Karibia antara tahun 1948 dan 1971. Nama tersebut diambil dari kapal yang mengangkut mereka, MV Empire Windrush.Mundurnya sang menteri menjadi pukulan telak bagi PM, yang secara publik mendeklarasikan "kepercayaan penuh" terhadap Rudd.Pemerintahan May menghadapi sejumlah kecaman setelah diketahui banyak orang dari Generasi Windrush telah diancam akan dideportasi dari Inggris.(AGA)