Putin dan Xi Jinping Memasak Bersama di Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping masak bersama. Aktivitas ini dilakukan di sela-sela Forum Ekonomi Timur yang digelar di Vladivostok, Rusia.Dengan menggunakan celemek biru, kedua kepala negara ini terlihat menuangkan adonan untuk membuat panekuk ala Rusia, yang biasa disebut blini.Putin bahkan sempat mengajari Xi bagaimana cara memindahkan panekuk ala Rusia.Ketika panekuk sudah matang, Xi segera mengambil garpu. Namun, Putin menyarankan agar Xi memakannya dengan tangan kosong, seperti orang-orang Rusia lakukan setiap hari.Kegiatan ini disebut-sebut sebagai sindiran bagi Amerika Serikat (AS), menurut seorang peneliti hubungan internasional asal Rusia, Alexander Gabuev."Kedua presiden mencoba memberi isyarat, jika AS menekan terlalu jauh, Rusia dan Tiongkok akan lebih dekat lagi," ujar Gabuev, dikutip dari New York Post, Rabu 12 September 2018.Menghadiri forum ekonomi ini, Xi dikabarkan membawa lebih dari seribu pebisnis dan pejabat. Setelah melakukan pertemuan bilateral, Putin membawa Xi ke tepi laut untuk memasak bersama."Anda dan saya adalah mitra yang bekerja sama dengan erat. Saya siap memperdalam koordinasi antar negara untuk masa depan," ujar Putin kepada Xi.(WIL)