Rusia Balas Usir 60 Diplomat AS

Rusia balas mengusir 60 diplomat Amerika Serikat (AS) dan menutup konsulat Negeri Paman Sam di St Petersburg. Ini merupakan respons langsung atas aksi AS yang mengusir 60 diplomat Rusia atas kasus serangan gas syaraf eks mata-mata Sergei Skripal di Inggris.Selain Inggris dan AS, sejumlah negara lainnya di Eropa juga telah mengusir diplomat AS.Dari 60 yang diusir, 58 adalah diplomat AS di Moskow dan dua di kota Yekaterinburg. Mereka semua sudah dinyatakan sebagai "persona non grata" atau orang yang tidak diinginkan kehadirannya.Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan Duta Besar AS untuk Rusia Jon Huntsman sudah mendapat informasi mengenai langkah balasan Moskow ini."Untuk negara-negara lainnya, langkah simetris akan dilakukan sesuai dengan jumlah diplomat mereka masing-masing di Rusia," tambah dia, seperti dikutip BBC, Jumat 30 Maret 2018.Lavrov menuduh Inggris "sengaja memaksa semua orang untuk mengikuti gerakan anti-Rusia."Skripal dan putrinya, Yulia, diserang dengan menggunakan gas syaraf di Salisbury pada 4 Maret. Inggris menuduh Rusia bertanggung jawab atas serangan, untuk mengusir 23 diplomat Moskow.Rusia membantah tuduhan Inggris dan balas mengusir 23 diplomat London. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Inggris meminta maaf jika Kremlin terbukti tidak bersalah dalam kasus Skripal.Hingga saat ini, Skripal dan Yulia masih dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit.(WIL)