Zelensky Minta Biden Tetapkan Rusia sebagai Negara Pendukung Terorisme

Kiev: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta langsung kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menetapkan Rusia sebagai negara pendukung terorisme, menurut laporan media The Washington Post, Jumat, 15 April 2022. Penetapkan status negara pendukung terorisme merupakan salah satu bentuk sanksi terberat yang dapat dijatuhkan AS kepada suatu negara.Permintaan Zelensky disampaikan dalam percakapan via telepon dengan Biden, yang difokuskan pada respons multi dimensi dari Barat terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari.Biden tidak berkomitmen apa pun terkait permintaan Zelensky tersebut. Biden hanya bersedia mengeksplorasi berbagai proposal untuk lebih menekan Rusia.The Washington Post menyebutkan bahwa selama Perang Dingin Pun, AS tidak pernah menetapkan Uni Soviet sebagai entitas pendukung terorisme meski Moskow disebut-sebut pernah mendukung sejumlah grup terkait terorisme sepanjang era 70 dan 80-an.Penetapan status terorisme dapat memicu beberapa dampak, termasuk penjatuhan sanksi ekonomi terhadap negara lain yang masih berbisnis dengan Rusia, pembekuan aset Moskow di AS, termasuk real estate dan kegiatan ekspor.Keputusan penetapan status negara pendukung terorisme membutuhkan sebuah temuan dari Menteri Luar Negeri. Menurut keterangan dokumen di Kemenlu AS, penetapan baru bisa diberlakukan kepada negara yang "berulang kali mendukung aksi terorisme internasional."Saat ini status penerapan negara pendukung terorisme yang dikeluarkan AS melekat pada Korea Utara, Kuba, Iran dan Suriah.Sebelumnya pada pekan ini, Biden memperkuat kritiknya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyebut invasi yang dilancarkan Putin ke Ukraina adalah sebuah genosida.Tidak hanya itu, Biden juga menyalahkan Putin atas lonjakan harga bahan bakar minyak di AS yang terjadi belakangan ini.Baca: Macron Tolak Nyatakan Rusia Genosida di Ukraina, Zelensky: Menyakitkan