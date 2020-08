Obama: Keputusan Tepat Pilih Kamala Harris Sebagai Cawapres

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menanggapi positif penunjukkan Kamala Harris, sebagai calon Wakil Presiden AS dari Partai Demokrat. Harris akan menemani Joe Biden untuk pertarungan di Pemilu Presiden AS 2020 pada November mendatang.Baca: Joe Biden Pilih Kamala Harris sebagai Cawapres Obama menilai Biden benar-benar mengambil langkah tepat dengan memilih Kamala Harris sebagai wakilnya."Memilih wakil presiden adalah keputusan penting pertama yang dibuat presiden. Saat berada di Ruang Oval (Gedung Putih), menimbang masalah terberat, dan pilihan yang Anda buat akan memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian seluruh negara. Anda membutuhkan seseorang yang bersama untuk mengambil keputusan yang tepat," kata Obama dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CBS News, Rabu 12 Agustus 2020.Obama yang memimpin Gedung Putih bersama Biden selama dua periode, mengatakan bahwa pemilihan Harris menggarisbawahi penilaian dan karakternya sendiri. Ini merupakan Atribut yang menjadi persyaratan pekerjaan presiden."Saya sudah kenal Senator Harris sejak lama. Dia lebih dari siap untuk pekerjaan itu," tegas Obama.Harris adalah perempuan kulit hitam pertama sekaligs perempuan Asia Selatan pertama yang dipilih sebagai calon wakil presiden untuk partai besar di Amerika. Sebelum menjadi senator, dia menjabat sebagai Jaksa Agung California dan jaksa wilayah di San Francisco.Selama di Senat, Harris pernah bertugas di Komite Kehakiman dan Intelijen. Tahun ini, dia mendorong undang-undang untuk memberikan bantuan darurat covid-19 kepada orang-orang yang dipenjara, menekan angka kematian pada ibu serta melindungi orang dari penggusuran selama pandemi dan memberikan akses yang lebih baik ke makanan melalui program SNAP.Obama mengatakan bahwa Harris telah "menghabiskan karirnya membela Konstitusi kita dan berjuang untuk orang-orang yang membutuhkan guncangan yang adil."“Penghargaan atas kisah hidup Harris sebagai kisah yang saya dan banyak orang lain dapat lihat sendiri,” tutur Presiden ke-44 AS itu.Harris, 55, adalah putri seorang imigran. Ibunya adalah seorang ilmuwan kanker payudara yang pindah ke AS dari India pada tahun 1960 untuk belajar di University of California, Berkeley. Ayahnya, yang berasal dari Jamaika, pindah ke AS pada tahun berikutnya untuk juga kuliah di Berkeley, dan kemudian menjadi profesor di Universitas Stanford.“(Itu) sebuah cerita yang mengatakan bahwa tidak peduli dari mana Anda berasal, seperti apa penampilan Anda, bagaimana Anda beribadah, atau siapa yang Anda cintai, ada tempat untuk Anda di sini," kata Obama."Ini adalah perspektif Amerika yang fundamental, yang membawa kita keluar dari masa-masa tersulit sebelumnya. Dan ini adalah perspektif yang bisa kita semua lakukan sekarang. Ini hari yang baik untuk negara kita. Sekarang mari kita menangkan (pemilu) ini,” Obama menegaskan.(FJR)