Jadi Agen Perdamaian Rusia-Ukraina, Indonesia Harus Lobi AS dan Eropa

Sudah saatnya Indonesia melobi negara Barat, seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan pemimpin di Eropa. Saran ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Institute of Advance International Studies (Inadis), Ple Priatna menyoroti invasi Rusia ke Ukraina "Indonesia tidak lagi cukup berbicara dengan (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky dan (Presiden Rusia Vladimir) Putin, tapi justru saatnya melobi Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan petinggi Uni Eropa. Pekerjaan rumah yang semakin berat," kata Ple Priatna dalam pernyataannya yang diterima Medcom.id, Kamis, 2 Juni 2022.Menurut Priatna, kunci penyelesaian krisis ini justru diambil alih oleh AS sebagai dalang kemelut perang yang berkepanjangan ini. Ia mengatakan, Negeri Paman Sam dan sekutunya sibuk mengumpan terus ke Ukraina.Berbagai bantuan senjata diberikan ke Ukraina untuk terus mengobarkan perang. Tak hanya itu, mereka juga menjatuhkan sanksi, isolasi dan mematikan ekonomi Rusia."Mereka membiarkan Ukraina digempur habis, warga mengungsi keluar negeri, tapi yang penting mengejar pembekuan aset dan mengambil aset Rusia. Melupakan perdamaian," serunya.AS dan Barat, sambung Ple Priatna, hanya ingin perang berhenti saat Rusia habis kekuatan, energi dan senjatanya terkuras. Mereka akan berhenti mengirim senjata jika aset Moskow dirampas."Perdamaian Ukraina dan Rusia bukan target utama. Jalan diplomasi mengakurkan dan mendamaikan bukan tujuan," ucapnya.Menurutnya, ambisi gila itu harus dilawan dengan Roadmap to Peace. Mantan diplomat itu menyarankan untuk menghentikan perang, membangun infrastruktur mediasi menuju pintu perdamaian."Saya pro perdamaian, saya tidak perlu menjadi 'pembela Rusia'. Faktanya, secara telanjang dan terang benderang, AS, Inggris dan Uni Eropa ingin melucuti kekuatan politik Rusia," sambungnya.Meski demikian, Priatna menilai Negeri Beruang Merah tidak akan menyerah dan berdamai selama terus digempur sanksi dan isolasi. Sementara itu, Ukraina akan terus dipasok senjata dan alat perang.Ia mengatakan, PBB gagal mencegah perang dan menawarkan pintu mediasi."Ini saatnya kita bergerak, menginisiasi perdamaian. Dampak kemanusiaan dan eskalasi risiko dari embargo dan perang sanksi sudah sangat berbahaya," kata Priatna."Blokade dan disrupsi rantai pasok sumber daya, yang mengancam kestabilan harga dan kecukupan bahan pangan berada di tangan mereka. Mediasi pun menjadi berlapis-lapis dan semakin rumit," lanjutnya.Menurutnya, Indonesia harus mengumpulkan energi dan aset diplomasi. Ia menyarankan, seperti menunjuk mediator utama dari tim mediasi, utusan khusus, yang menggagas jalan damai, bukan mencari pembenaran untuk menjatuhkan sanksi."Indonesia jangan mati langkah, berdiam dibalik puluhan perhelatan kegiatan G20 di Indonesia," tegasnya."Mari kita susun inisiatif darurat Roadmap to Peace, mediasi menghentikan perang ini adalah amanah pembukaan UUD 1945 agar kita ikut serta menciptakan perdamaian dunia," pungkasnya.