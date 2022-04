Putin Tunjuk Jenderal Baru untuk Lanjutkan Invasi Rusia di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjuk jenderal Aleksandr Dvornikov untuk memimpin kelanjutan invasi di Ukraina. Menurut laporan BBC dan New York Times, Sabtu, 9 April 2022, penunjukan Dvornikov dilakukan Putin di saat pasukan Rusia mengumpulkan kembali kekuatan usai gagal merebut Kiev, ibu kota Ukraina.New York Times melaporkan bahwa Dvornikov, komandan distrik militer selatan Rusia, memiliki pengalaman tempur signifikan di Suriah. Ia pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah selama satu tahun sejak 2015.Sebelum penunjukan Dvornikov, tidak ada komando pusat yang mengarahkan pasukan Rusia di Ukraina, ucap sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) kepada New York Times.Penunjukan dilakukan di saat pasukan Rusia sudah benar-benar mundur dari Ukraina utara, dari area sekitar Kiev dan Chernihiv. Pasukan tersebut terpantau telah bergerak ke Belarusia dan RUsia utara untuk memperbarui pasokan senjata dalam persiapan melancarkan invasi di Ukraina timur, menurut laporan The Hill.Baca: Ukraina Sebut Rusia Telah Kehilangan Lebih dari 19 Ribu Prajurit Berdasarkan laporan New York Times, jajaran petinggi Barat dan organisasi hak asasi manusia mengecam taktik pasukan Rusia di Suriah selama dipimpin Dvornikov. Taktik yang dikecam adalah serangan terhadap rumah sakit dan permukiman warga sipil.Jumat kemarin, serangan roket menghantam sebuah stasiun kereta api di kota Kramatorsk yang menewaskan setidaknya 52 orang. Serangkaian foto memperlihatkan banyak jasad manusia yang ditutupi terpal di area stasiun.Terdapat juga foto sebuah roket bertuliskan "untuk anak-anak" dalam bahasa Rusia yang jatuh di area stasiun.Serangan pada Jumat kemarin terjadi beberapa hari usai ditemukannya ratusan jasad manusia di kota Bucha. Jasad-jasad itu ditemukan otoritas Ukraina usai pasukan Rusia menarik diri dari Bucha.Jerman, Prancis, Inggris, AS, dan Uni Eropa mengecam Rusia atas kekejaham di Bucha. Prancis, Inggris dan Jerman telah menyerukan agar peristiwa di Bucha diselidiki dalam kerangka dugaan kejahatan perang.Kamis kemarin, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat menangguhkan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM PBB atas aksi-aksinya di Ukraina.