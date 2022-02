Insinyur Angkatan Laut AS Mengaku Coba Jual Rahasia Kapal Selam Nuklir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Seorang insinyur Angkatan Laut Amerika Serikat ( AS ) mengaku pernah mencoba menjual rahasia kapal selam nuklir kepada pihak asing. Pengakuan disampaikan di sebuah pengadilan federal pada Senin, 14 Februari 2022.Jonathan Toebbe, 43, mengaku bersalah di hadapan hakim federal, lebih dari empat bulan setelah ditangkap bersama istrinya, Diana Toebbe. Karena mengaku bersalah, ia diduga akan dijatuhi hukuman antara 12,5 hingga 17,5 tahun penjara.Di sisi lain, istrinya masih menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan supaya dapat merawat dua anak mereka yang berusia remaja. Tapi pengakuan bersalah sang suami turut memberatkan posisi Diana."Diana Toebbe secara sadar dan sukarela bergabung dengan konspirasi untuk memberi tahu Data Rahasia kepada orang lain dengan maksud memberikan keuntungan bagi negara asing," catat dokumen pengadilan, dilansir dari The Defense Post, Selasa, 15 Februari 2022.Selain itu, Diana juga diketahui sempat berperan sebagai pengintai untuk memastikan penjualan informasi rahasia berjalan lancar.Meski dokumen pengadilan tidak menyebut secara spesifik ke negara mana pasangan itu menjual rahasia, tersirat bahwa negara tujuan keduanya adalah sekutu AS dengan bahasa utama bukan Bahasa Inggris. Kapal selam nuklir AS menjadi pusat krisis diplomatik padaSeptember lalu, ketika Australia membatalkan kesepakatan besar dengan Prancis untuk mengumumkan kerja sama strategis dengan AS dan Inggris.Departemen Kehakiman AS (DoJ) menyebutkan bahwa Toebbe mengerjakan desain reaktor kapal selam kelas Virginia sejak 2012. Perangkat militer tersebut merupakan kapal selam tempur generasi terbaru di armada AS.Pada April 2020, Jonathan Toebbe mengirimkan sampel dokumen rahasia kepada pihak asing, bersama dengan instruksi untuk menjalin kontak dengannya. Kiriman tersebut memiliki alamat pengembalian di Pittsburgh, Pennsylvania."Toebbe mulai melakukan korespondensi melalui email terenkripsi dengan seseorang yang dia yakini sebagai perwakilan pemerintah asing. Orang itu sebenarnya agen Biro Penyelidikan Federal (FBI) yang menyamar, " kata DoJ.Baca: Unjuk Kekuatan, AS Kirim Kapal Selam Terkuat dan Bawa 20 Rudal Balistik ke GuamSelama beberapa bulan, Toebbe menerima pembayaran dalam bentuk kripto senilai puluhan ribu dolar. Ia menyembunyikan kartu memori berisi informasi rahasia dengan sejumlah cara, seperti di dalam sandwich selai kacang, bungkusan permen karet, dan bungkus plester Band-Aid.Diketahui bahwa negara yang Toebbe yakini sebagai pembeli informasi rahasia itu bekerja sama dengan FBI. Negara tersebut memasang bendera di kedutaannya di Washington untuk mendapatkan kepercayaan Toebbe.