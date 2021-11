AS Akhirnya Buka Kembali Perbatasan Darat dan Udara Setelah 20 Bulan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat ( AS ) membuka kembali perbatasan darat dan udara per hari Senin ini, 8 November 2021, untuk warga negara asing yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19 secara penuh. Pembukaan ini terjadi setelah perbatasan udara dan darat AS ditutup sejak 20 bulan terakhir akibat pandemi Covid-19.Penutupan perbatasan, diberlakukan mantan presiden Donald Trump di awal 2020 dan dilanjutkan Joe Biden, dikritik sejumlah pihak terutama negara-negara tetangga AS dan yang ada di benua Eropa.Dalam upaya memperlambat penyebaran Covid-19 , perbatasan AS ditutup setelah Maret 2020 kepada pelancong dari sebagian besar penjuru dunia, termasuk area Uni Eropa, Inggris, Tiongkok, India, dan Brasil. Pengunjung jalur darat dari Meksiko dan Kanada juga dilarang masuk.Baca: AS Buka Perbatasan untuk Individu yang Sudah Divaksinasi Penuh Larangan masuk selama berbulan-bulan ini berimbas pada ratusan juta orang yang sangat ingin memasuki AS. "Kondisinya sangat berat," kata Alison Henry, 63, kepada kantor berita AFP. "Saya hanya ingin melihat anak saya," sambungnya.Perempuan asal Inggris itu terbang ke AS pada Senin ini untuk menemui anaknya di New York setelah terpisah selama 20 bulan.Meski perjalanan dari AS ke Eropa sudah dimungkinkan sejak musim panas lalu, penghuni asing di AS yang memegang visa tertentu tidak mendapat jaminan bisa kembali masuk ke Negeri Paman Sam kala itu.Untuk menangani lonjakan permintaan, sejumlah maskapai meninkatkan jumlah penerbangan internasional dan juga berencana memakai pesawat yang lebih besar.Mencabut larangna masuk AS akan berdampak pada lebih dari 30 negara. Namun memasuki AS tetap ada aturannya. Otoritas AS akan memonitor ketat status vaksinasi semua orang yang masuk, dan mereka juga tetap diwajibkan menyerahkan hasil negatif tes Covid-19.Tes Covid-19 itu harus dilakukan tiga hari sebelum keberangkatan ke AS. Maskapai-maskapai juga diwajibkan menerapkan sistem pelacakan kontak.Sementara untuk perjalanan darat, AS akan membukanya dalam dua fase, yakni mulai hari ini dan pada awal Januari mendatang.