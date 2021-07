WHO Minta Tes Covid-19 Mulai Dilakukan di Sekolah-Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Copenhagen: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengatakan, tes Covid-19 juga sebaiknya sudah harus dimulai dilakukan di sekolah. Langkah ini disebut WHO sebagai upaya mengurangi dampak buruk dari efek jangka panjang pembelajaran jarak jauh.Sebelumnya, tes Covid-19 di sekolah hanya direkomendasikan jika kasus Covid-19 terindikasi di lokasi tersebut. Namun, WHO kini meyakini tes Covid-19 harus dilakukan di semua sekolah, baik ada maupun tidak ada indikasi penyebaran Covid-19 "Musim panas membuka peluang bagi pemerintah negara-negara dunia untuk menerapkan serangkaian tindakan yang tepat yang dapat membantu menurunkan angka infeksi Covid-19," ucap Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Kluge, dilansir dari AFP, Sabtu, 3 Juli 2021."Langkah ini juga diperlukan untuk menghindari penutupan sekolah (berkepanjangan)," tambahnya.Ia menuturkan, menutup sekolah memiliki efek berbahaya di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan mental anak-anak. Penutupan jangka pendek dinilai tidak mengkhawatirkan, namun dapat memicu efek berbahaya jika diterapkan terlalu lama."Kami tidak dapat membiarkan pandemi merampas pendidikan dan perkembangan anak-anak," seru Kluge.Kluge berulang kali menyerukan negara-negara di wilayah Eropa untuk mengatasi tingkat putus sekolah dan dampak kesehatan mental terkait pembelajaran jarak jauh.Wilayah jangkauan WHO Eropa mencakup 53 negara dan wilayah serta beberapa negara Asia Tengah. Bagi badan PBB ini, penutupan sekolah menjadi opsi terakhir ketika ledakan kasus Covid-19 tidak dapat dikendalikan.Baca: Varian Delta Muncul di 100 Negara, WHO Khawatirkan 'Periode Berbahaya' (WIL)