Konflik Palestina-Israel Memicu Kebuntuan Hubungan Prancis-AS di PBB

Konflik di Timur Tengah memicu kebuntuan diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara Prancis dan Amerika Serikat (AS) . Prancis mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyetopan serangan antara Israel dan Hamas serta akses kemanusiaan ke Gaza, namun ditentang AS.Berulang kali Washington memveto resolusi serupa dalam beberapa hari terakhir. Mereka mengatakan pihaknya sedang mengejar jalan lain untuk menyelesaikan krisis.Proposal terbaru Prancis juga dengan cepat mendapatkan tanggapan tegas dari AS, menandakan akan menggunakan hak vetonya lagi jika diperlukan."Kami fokus pada upaya diplomatik intensif yang sedang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan dan bahwa kami tidak akan mendukung tindakan yang kami percaya dapat merusak upaya untuk menurunkan ketegangan," kata juru bicara AS di PBB, dilansir dari AFP, Kamis, 20 Mei 2021.Prancis tidak menyarankan tanggal pemungutan suara untuk resolusi yang diusulkan. Draf teks tersebut tampaknya belum diedarkan secara luas di antara 15 anggota Dewan Keamanan.Taktik ini diduga sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat. Hal tersebut juga menggarisbawahi bahwa Presiden AS Joe Biden tidak memenuhi janjinya untuk memiliki pendekatan yang lebih multilateral dalam urusan internasional, daripada pendahulunya, Donald Trump."Ini agak aneh mengingat harapan yang kami semua miliki agar Amerika kembali ke diplomasi multilateral," kata seorang duta besar di PBB.Ia mengatakan sebelumnya memperkirakan AS akan menunjukkan relevansi DK PBB dalam situasi seperti ini.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan posisi AS memang sangat menentukan. "Memang benar, kita telah melihat Amerika Serikat sedikit di belakang semua ini," ucapnya.Ketegangan yang nyata antara Prancis dan Amerika Serikat dapat meninggalkan jejak dan memengaruhi masalah lain. Keduanya tidak satu pendapat untuk memberikan bantuan kepada pasukan anti-jihadis G5 Sahel.Prancis, yang sangat terlibat secara politik dan militer di wilayah tersebut, telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk mendapatkan dukungan keuangan, logistik dan operasional dari PBB kepada 5.000 tentara yang kurang perlengkapannya, yang disediakan oleh Niger, Chad, Mauritania, Mali dan Burkina Faso.Pemerintahan AS era Trump kala itu menolak tegas. Prancis mengharapkan lebih banyak dukungan setelah Biden menjabat pada Januari lalu.Namun, AS kembali menentang sikap Prancis, dan malah mendukung bantuan bilateral.Sejak pertempuran di Gaza dimulai pada 10 Mei, pejabat kesehatan Palestina mengatakan 228 orang tewas dalam serangan udara Israel. Serangan tersebut memperburuk situasi kemanusiaan Gaza yang sudah mengerikan.Sementara itu, otoritas Israel menyebutkan ada 12 orang tewas dari sisi mereka. Roket yang ditembakkan Hamas menyebabkan kepanikan dan membuat warga harus dievakuasi ke tempat penampungan.(WIL)