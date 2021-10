Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat akan membuka kembali perbatasannya dengan Meksiko dan Kanada untuk pelancong yang sudah divaksinasi penuh mulai November mendatang. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) berencana membuka akses perjalanan non-esensial via darat dan kapal feri dari kedua negara tersebut.Mulai Januari 2022, AS akan meminta bukti vaksinasi bagi segala jenis perjalanan, baik yang bersifat esensial maupun tidak.Perbatasan AS telah ditutup untuk pelancong asal Meksiko dan Kanada sejak Maret 2020 karena pandemi Covid-19. Namun, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa pembatasan perjalanan bagi orang yang sudah mengikuti vaksinasi Covid-19 penuh akan diperlonggar mulai November mendatang.Aturan yang berlaku di Negeri Paman Sam saat ini adalah melarang masuk semua warga non-AS yang pernah bepergian ke Inggris, Tiongkok, India, Afrika Selatan, Iran, Brasil, dan sejumlah negara Eropa lain dalam 14 hari terakhir."Kami senang dapat mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan kembali perjalanan secara aman dan berkelanjutan," tutur Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, dikutip dari laman BBC, Rabu, 13 Oktober 2021.Namun ia tidak menyebutkan tanggal pasti kapan perbatasan AS akan dibuka untuk pelancong Meksiko dan Kanada.Baca: AS Buka Perbatasan untuk Individu yang Sudah Divaksinasi Penuh Pekan kemarin, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan bahwa semua pengunjung yang mau masuk ke AS harus sudah menerima vaksin Covid-19 yang telah disetujui atau dikenali Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).Saat ini, vaksin Covid-19 yang sudah disepakati di AS adalah buatan Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech and Moderna. WHO juga mendukung tiga vaksin tersebut, dan juga vaksin buatan AstraZeneca-Oxford, Sinopharm dan Sinovac.