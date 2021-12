AS Janji Akan Tingkatkan Kehadiran Militer Jika Rusia Serang Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat ( AS ) akan melancarkan 'serangan ekonomi' kepada Rusia jika Negeri Beruang Merah berani menyerang Ukraina. Tidak hanya itu, AS juga akan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur jika invasi tersebut benar-benar terjadi.Peringatan disampaikan Gedung Putih pada Senin, 6 Desember menjelang pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin Dilansir dari AFP, Selasa, 7 Desember 2021, Biden telah berbicara dengan para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris pada Senin kemarin terkait ketegangan Rusia-Ukraina. Usai pertemuan, Biden mengatakan kekuatan Barat sepakat bahwa kedaulatan Ukraina harus dihormati.Setelah nanti bertemu Putin, Biden akan langsung memberitahu rincian dialognya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perbincangan antara Biden dan Putin dijadwalkan berlangsung melalui konferensi video pada Selasa ini.Ketegangan terbaru ini berawal dari bertambahnya jumlah pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. AS dan sejumlah negara Barat khawatir Rusia akan melancarkan invasi ke Ukraina.Seorang pejabat senior AS yang menolak disebutkan namanya mengattakan bahwa Gedung Putih belum mengetahui pasti apakah Putin telah membuat keputusan untuk meluncurkan pasukan militernya ke Ukraina.Baca: Presiden Ukraina Yakin Pasukannya Mampu Menghalau Serangan Rusia Dalam pertemuan Selasa ini, lanjut pejabat tersebut, Biden akan menekankan kepada Putin bahwa, "akan ada harga" yang harus dibayar jika Rusia memilih opsi militer. Salah satu harga yang dimaksud kemungkinan besar adalah sanksi substansial yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi signifikan di Rusia.Selain itu, Biden juga akan menjelaskan kepada Putin jika Rusia menginvasi Ukraina, maka negara-negara di Eropa Timur kemungkinan besar akan meningkatkan permintaan bantuan kepada AS, baik dalam hal tambahan pasukan atau peningkatan latihan gabungan.Menggarisbawahi koordinasi erat antara AS dan Ukraina, pejabat AS tersebut juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan berbicara dengan Zelensky sebelum pertemuan anttara Biden dan Putin.Ukraina memperkirakan Rusia memiliki sekitar 100 ribu tentara di dekat perbatasannya. Rusia terus membantah tuduhan invasi, dan balik menuding justru negara-negara Barat yang selama ini melakukan provokasi dengan menggelar latihan militer di Laut Hitam.Dalam pertemuan nanti, Putin diyakini akan meminta jaminan kepada Barat bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggotsva Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.