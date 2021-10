CDC Setujui Suntikan Vaksin Booster Covid-19 Bagi Warga AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS), Rochelle Walensky disebut memberikan persetujuan akhir guna memastikan jutaan warga AS dapat menerima suntikan booster covid-19 . Persetujuan ini disampaikan pada Kamis malam, 21 Oktober 2021.Dilansir dari Anadolu, Jumat, 22 Oktober 2021, para warga pun dapat memilih salah satu dari tiga suntikan vaksin yang tersedia. “Bukti menunjukkan bahwa ketiga vaksin covid-19 yang disahkan di Amerika Serikat aman,” kata Walensky.Para warga yang telah menerima vaksin covid-19 Pfizer-BioNTech disebut sudah memenuhi syarat. Namun, Walensky menyetujui rekomendasi yang dikeluarkan hanya beberapa jam sebelumnya dari panel vaksin CDC.Hal ini bertujuan untuk menyetujui Food and Drug Administration (FDA) guna memperluas kumpulan suntikan vaksin Moderna dan Johnson & Johnson. Warga yang menerima dosis awal dua putaran Pfizer-BioNTech atau Moderna disebut telah memenuhi syarat untuk menerima booster, apabila mereka berusia 65 tahun atau lebih.Selain itu, memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya atau tinggal dan bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Para warga diketahui dapat menentukan vaksin mana dari tiga booster yang akan mereka terima.Sedangkan, sekitar 15 juta warga di AS yang menerima vaksin Johnson & Johnson disebut memenuhi syarat untuk mendapatkan booster, apabila berusia 18 tahun atau lebih dan telah menerima dosis pertama mereka dua bulan atau lebih sebelumnya.Otoritas Kesehatan AS menjelaskan, ketiga vaksin telah dipastikan sangat efektif dalam mengurangi risiko hasil kesehatan yang parah, rawat inap dan kematian. CDC menggambarkan sistem ini sebagai dosis booster “campur dan cocokkan”.“Rekomendasi ini adalah contoh lain dari komitmen mendasar kami untuk melindungi sebanyak mungkin orang dari covid-19,” ujar Walensky.Sejak September lalu, upaya pemerintah AS menggencarkan program vaksinasi dilaporkan efektif menekan angka kematian dan kasus virus korona mingguan. Kini, lebih dari 77 persen warga yang berusia 12 tahun atau lebih setidaknya telah menerima satu suntikan vaksin dengan lebih dari 57 persen penduduk Amerika telah divaksinasi penuh.“Bukti menunjukkan bahwa ketiga vaksin covid-19 yang disahkan di AS aman, seperti yang ditunjukkan oleh lebih dari 400 juta dosis vaksin yang telah diberikan,” jelas Walensky.Ia menambahkan, disparitas yang luas tetap ada. Bagaimanapun, dalam tingkat vaksinasi dengan beberapa negara bagian, terutama di selatan dan Midwest, memiliki tingkat yang sangat rendah dibandingkan dengan negara bagian lainnya.