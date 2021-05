CDC Rekomendasikan Kelanjutan Pemakaian Masker di Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Sekolah-sekolah di Amerika Serikat sebaiknya melanjutkan aturan memakai masker di tahun ajaran 2020-2021, ucap Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pada Sabtu, 15 Mei. Pemakaian masker tetap direkomendasikan karena tidak semua siswa di AS akan divaksinasi secara menyeluruh.Dalam panduan terbarunya, CDC mengatakan bahwa semua sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 12, "sebaiknya mengimplementasikan strategi berlapis dan memprioritaskan pemakaian masker yang benar serta aturan menjaga jarak fisik."Kamis kemarin, CDC mengatakan bahwa orang yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh di AS boleh tidak memakai masker saat berada di luar ruangan. Mereka juga diizinkan tidak memakai masker di dalam ruangan dalam kondisi tertentu.Namun untuk lingkungan sekolah, CDC merekomendasikan pemakaian masker oleh semua murid dan staf. Mereka juga diimbau menjaga jarak fisik sekitar 1,8 meter antar satu sama lain.Dilansir dari laman Channel News Asia pada Minggu, 16 Mei 2021, aturan tersebut juga berlaku bagi sopir bus-bus sekolah yang setiap hari mengantar dan menjemput siswa di AS.Sebelumnya pada bulan ini, regulator kesehatan AS telah mengizinkan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech untuk anak-anak berusia 12-15 tahun. Menurut Pfizer-BioNTech, vaksin mereka efektif terhadap individu di rentang usia tersebut.Namun menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksinasi di kalangan anak dan remaja sebaiknya ditunda karena masih banyak negara penghasilan menengah hingga rendah yang belum menerima vaksin Covid-19.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta negara-negara kaya, termasuk AS, mendonasikan vaksin yang diperuntukkan bagi anak dan remaja ke sejumlah negara yang membutuhkan.Baca: WHO: Tunda Vaksinasi Anak dan Donasikan Vaksin ke Negara Miskin Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)