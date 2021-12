AS Kurangi Periode Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Amerika Serikat (AS) mengurangi separuh periode isolasi untuk kasus Covid-19 tanpa gejala atau asimtomatik pada Senin, 27 Desember. Hal ini merupakan bagian dari upaya AS dalam menekan gangguan massal yang dipicu kemunculan varian Covid-19 Omicron.Saat ini, jumlah infeksi harian Covid-19 di beberapa negara bagian AS dan Eropa relatif tinggi, yang berdampak pada terganggunya penerbangan global.Dilansir dari AFP, Selasa, 28 Desember 2021, sekitar 11.500 penerbangan telah dibatalkan di seluruh dunia sejak Jumat kemarin, dan puluhan ribu lainnya tertunda. Pembatalan dan penundaan ini terjadi di liburan Natal, salah satu periode perjalanan tersibuk.Beberapa maskapai mengatakan, lonjakan kasus Omicron telah menyebabkan masalah kekurangan staf. Menurut situs pelacak penerbangan FlightAware, efek minimnya staf ini berdampak di level global, dengan terjadinya pembatalan sekitar 3.000 penerbangan pada Senin kemarin, dan 1.100 lainnya pada Selasa ini.Untuk mengatasi masalah jumlah staf penerbangan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) memangkas masa isolasi untuk kasus Covid-19 tanpa gejala dari 10 menjadi lima hari. Pemangkasan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk kembali bekerja lebih cepat dan meminimalkan prospek kekurangan tenaga kerja massal.Pedoman ini, bersifat tidak mengikat namun diikuti dengan ketat oleh bisnis dan pembuat kebijakan AS, lebih lanjut menyarankan bahwa periode isolasi lima hari "diikuti pemakaian masker selama lima hari saat berada di sekitar orang lain."Sejumlah kasus Covid-19 di AS diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada Januari tahun depan, yang salah satu penyebabnya adalah tingginya jumlah warga yang belum divaksinasi serta kurangnya alat tes cepat dan mudah.Baca: CDC: Individu Tak Divaksinasi 11 Kali Lebih Berisiko Meninggal Akibat Covid-19 Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Senin kemarin bahwa beberapa rumah sakit AS bisa "dibanjiri" pasien Covid-19. Namun, AS secara umum siap untuk menghadapi lonjakan terbaru, dan Biden meminta semua warga untuk "tidak panik."“Omicron adalah sumber kekhawatiran, namun tidak boleh menjadi sumber kepanikan,” kata pemimpin berusia 79 tahun tersebut.