Total 3 Miliar Vaksin Covid-19 Telah Disuntikkan di Level Global

Vaksin Slank untuk Indonesia

Paris: Lebih dari tiga miliar dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan di seluruh dunia sejauh ini. Terlewatinya angka tiga miliar terjadi saat sejumlah negara berusaha keras meredam penyebaran varian Delta yang lebih menular dari jenis lainnya.Menurut laporan terbaru John Hopkins University dan juga AFP pada Rabu, 20 Juni 2021, negara-negara berpenghasilan tinggi telah menyuntikkan sekitar 79 dosis vaksin per 100 orang.Dari semua negara, tiga besar dalam hal laju vaksinasi per 100 orang adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Hal ini kontras dengan beberapa negara miskin, yang bahkan baru menyuntikkan satu dosis per 100 individu.Pada Selasa kemarin, jajaran menteri luar negeri G20 menekankan pentingnya kerja sama global dalam memerangi pandemi Covid-19."Kerja sama multilateral akan menjadi kunci dalam kemampuan kolektif kita dalam menghentikan krisis kesehatan global," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Italia.Baca: Indonesia Tegaskan G20 Harus Jadi Katalis Penguatan Multilateralisme Sementara itu mengenai varian Delta, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) meminta semua orang untuk selalu memakai masker, bahkan di kalangan mereka yang sudah vaksinasi.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa varian Delta adalah varian Covid-19 paling menular sejauh ini. Varian yang pertama kali terdeteksi di India itu disebut WHO tengah menyebar dengan cepat di kalangan warga yang belum divaksinasi."Kemunculan varian-varian Covid-19 memicu urgensi bahwa kita semua perlu menggunakan semua alat dan mekanisme yang ada," tegas Tedros.WHO berulang kali meminta negara-negara berpenghasilan menengah hingga tinggi untuk menyisihkan pasokan vaksin mereka untuk kelompok yang membutuhkan. WHO juga menegaskan bahwa belum ada satu pun orang di dunia ini yang benar-benar aman hingga semua populasi dunia terlindungi dari Covid-19.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)