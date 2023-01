Pejabat AS Sebut Israel Kemungkinan Pelaku Serangan Drone di Pabrik Iran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Israel kemungkinan berada di balik serangan pesawat tak berawak (drone) yang terjadi di sebuah pabrik milik Kementerian Pertahanan Iran, ucap seorang pejabat Amerika Serikat (AS) pada Minggu, 29 Januari 2023.Iran mengeklaim telah berhasil mencegat drone yang menyerang target industri militer di dekat pusat kota Isfahan. Serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau memicu kerusakan serius.Media pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan kilatan di langit serta sejumlah kendaraan di lokasi kejadian.Seorang juru bicara militer Israel menolak berkomentar atas peristiwa di Isfahan. Selama ini, Israel diduga kerap melancarkan serangan ke Iran, musuh bebuyutannya.Mengutip dari laman Asia One, Senin, 30 Januari 2023, jubir Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan bahwa tidak ada pasukan militer AS yang terlibat dalam serangan di Isfahan tanpa berkomentar lebih lanjut.Laporan mengenai pejabat AS yang menduga adanya peran Israel dalam serangan di Isfahan pertama kali dilaporkan media Wall Street Journal, yang mengutip beberapa sumber tak dikenal.Seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada Reuters bahwa tampaknya Israel terlibat dalam serangan di Isfahan. Beberapa pejabat AS lainnya menolak berkomentar, selain mengatakan bahwa Washington tidak berperan. Teheran tidak secara resmi menyalahkan siapa pun atas serangan di Isfahan. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menyebut serangan terbaru ini sebagai tindakan "pengecut" yang bertujuan menciptakan "ketidakamanan" di dalam negeri.Namun saluran televisi pemerintah Iran menyiarkan komentar dari anggota parlemen Iran, Hossein Mirzaie, yang mengatakan ada "spekulasi kuat" bahwa Israel merupakan dalang di balik serangan.