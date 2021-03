Jelang Pemilu Florida, Trump Minta Surat Suara via Pos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Florida: Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengiriman surat suara via pos menjelang pemilihan umum lokal di Florida. Permintaan dilayangkan meski Trump berulang kali mengecam skema surat suara via pos dalam pemilu AS 2020.Dilansir dari laman CNN pada Rabu, 10 Maret 2021, catatan dari situs Pengawas Pemilu Palm Beach County memperlihatkan bahwa surat suara dikirim ke resor Mar-a-Lago milik Trump via pos. Sejak 2019, resor Mar-a-Lago telah menjadi kediaman permanen Trump.Sejak masa kampanye hingga setelah pemilu 2020 berakhir, Trump berusaha keras mendiskreditkan pengiriman surat suara via pos. Ia menuding skema semacam itu telah dicurangi dan menguntungkan Joe Biden tanpa menyuguhkan bukti apapun.Trump dan istrinya, Melania, juga pernah meminta pengiriman surat suara via pos untuk pemilu pendahuluan pada Agustus lalu.Menyadari dirinya sulit menang beberapa bulan menjelang pemilu AS 2020, Trump menyebut sistem surat suara via pos rentan dicurangi dan merupakan target mudah intervensi pihak-pihak tertentu. Ia meyakini surat suara via pos dapat mencederai suara Partai Republik.Baca: Trump Disebut Akan Pura-pura Calonkan Diri Jadi Presiden Pada kenyataannya, tidak ada bukti bahwa surat suara via pos dipenuhi kecurangan. Meski ada beberapa kecurangan dengan skema tersebut, namun jumlahnya tidak masif seperti yang dituduhkan Trump.Kecurangan surat suara via pos sangat jarang terjadi karena negara-negara bagian di AS memiliki sistem dan proses tertentu untuk mencegah pemalsuan, pencurian, dan penipuan.Terlepas dari retorika publiknya, Trump menegaskan bahwa sistem pemungutan suara di Florida sangat aman. "Di Florida, sistem pemungutan suaranya aman, teruji, dan nyata. Sistem pemungutan suara di Florida telah dibersihkan," tulis Trump via Twitter tahun lalu.Ditanya awak media mengenai kontradiksi pernyataannya kala itu, Trump menyiratkan bahwa skema surat suara via pos di negara-negara bagian yang dikuasai Republik relatif aman, sementara yang didominasi Partai Demokrat tidak."Florida berbeda dari negara-negara bagian lainnya," ungkap Trump tahun lalu, yang kemudian mengkritik skema surat suara via pos di Nevada dan New York -- dua negara bagian yang dikuasai Demokrat.(WIL)