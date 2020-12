Dirjen WHO: Vaksinasi Seluruh Bumi Akan Memakan Waktu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Perlu waktu untuk vaksinasi dunia melawan virus korona . Hal tersebut disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO ) pada Rabu 30 Desember 2020.WHO pun mendesak warga untuk mematuhi langkah-langkah yang telah dicoba dan diuji yang membuat mereka aman dari pandemi global.Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus merilis pernyataan video sehari menjelang peringatan satu tahun sejak kelompok kasus pertama dilaporkan tentang "pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya”. Penyakit itu kemudian diidentifikasi sebagai virus korona baru, SARS-CoV-2, yang menyebabkan pandemi covid-19.Pada 31 Desember tahun lalu, tidak ada kasus yang diketahui di luar Tiongkok dari apa yang sekarang disebut covid-19.Tetapi hari ini, ada lebih dari 82 juta kasus yang dikonfirmasi, dan hampir 1,8 juta kematian global yang dikonfirmasi, menurut Johns Hopkins University di Amerika Serikat (AS)"Vaksin menawarkan harapan besar untuk membalikkan gelombang pandemi," kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dikutip Anadolu, Kamis 31 Desember 2020.“Ada cahaya di ujung terowongan. Untuk melindungi semua orang, dunia harus memastikan bahwa semua orang yang berisiko divaksinasi di mana saja, tidak hanya di negara-negara yang mampu membayar imunisasi,” tegasnya."Ini akan membutuhkan waktu untuk memvaksinasi semua orang terhadap covid-19. Kita harus tetap berpegang pada langkah-langkah yang telah dicoba dan diuji yang membuat kita semua tetap aman," ucap Tedros."Ini berarti menjaga jarak fisik, memakai masker wajah, melatih tangan, dan kebersihan pernapasan,” tuturnya.Negara-negara seperti Inggris, AS, Uni Eropa, Kanada, Chili, Israel, Oman, Qatar dan Rusia telah mulai melakukan vaksinasi.Di beberapa negara Eropa, serta Inggris dan AS, ada laporan bahwa vaksinasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.Kepala WHO itu menekankan bahwa untuk mengimunisasi semua orang yang berisiko, lebih dari USD4 miliar sangat dibutuhkan untuk Fasilitas COVAX. Ini adalah sebuah inisiatif global yang menyatukan pemerintah dan produsen, untuk "membeli vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah."Ia juga mengatakan peristiwa tahun 2020 telah menunjukkan bahwa pemerintah harus meningkatkan investasi di bidang kesehatan masyarakat.Itu termasuk akses pendanaan vaksin covid-19 untuk semua orang dan membuat sistem kesehatan lebih siap untuk mencegah dan menanggapi pandemi yang tak terhindarkan berikutnya."Intinya adalah berinvestasi pada jaminan kesehatan universal untuk mewujudkan kesehatan bagi semua," katanya.(FJR)