Kamala Harris, Kandidat Utama Wapres AS Menemani Joe Biden

Siapakah Kamala Harris?

Karier di bidang hukum

Aspirasi Gedung Putih



Catatan menghadapi kejahatan dan kepolisian

Washington: Beberapa bulan setelah impian menuju kursi Presiden Amerika Serikat (AS) terhenti, Kamala Harris mungkin mendapatkan kesempatan lain untuk merebut tiket dari Partai Demokrat. Kini dirinya disebut-sebut sebagai calon kuat wakil presiden mendampingi Joe Biden yang menjadi jagoan Partai Demokrat melawan Donald Trump.Setahun yang lalu, senator California itu melonjak ke depan kerumunan kandidat di belakang serangkaian pertunjukan debat yang kuat dan kritik pedas terhadap saingannya Joe Biden. Namun, pada akhir 2019, kampanyenya mati.Sekarang, dengan Biden sebagai calon utama dari Partai Demokrat, perempuan berusia 55 tahun itu secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk pemilihan posisi wakil presiden. Kini patut diketahui sosok seperti apa Kamala Harris itu.Tokoh Partai Demokrat di California lahir di Oakland, California, dari dua orangtua imigran. Ibu keturunan India dan ayah keturunan Jamaika.Setelah orangtuanya bercerai, Harris dibesarkan oleh ibu tunggal yang berprofesi seorang peneliti kanker dan aktivis hak-hak sipil. Dia tumbuh berdekatan dengan warisan India-nya dan mengikuti sang ibu berkunjung ke India. Tetapi Harris mengatakan bahwa ibunya mengadopsi budaya Afrika-Amerika di Oakland, membenamkan kedua putrinya -,Kamala dan adik perempuannya Maya,- di dalamnya."Ibuku mengerti betul bahwa dia membesarkan dua anak perempuan kulit hitam," tulisnya dalam otobiografinya 'The Truths We Hold'. "Dia tahu bahwa Tanah Air angkatnya akan melihat Maya dan saya sebagai gadis kulit hitam dan dia bertekad untuk memastikan kami akan tumbuh menjadi wanita kulit hitam yang percaya diri dan bangga,” sebut Harris.Dia melanjutkan kuliah di Howard University, salah satu perguruan tinggi dan universitas kulit hitam terkemuka dalam sejarah. Kuliah di Howard University digambarkan Harris sebagai salah satu pengalaman paling formatif dalam hidupnya.Harris mengatakan dia selalu nyaman dengan identitasnya dan hanya menggambarkan dirinya sebagai ‘rakyat Amerika’.Pada 2019, dia mengatakan kepada Washington Post bahwa politisi tidak boleh masuk ke dalam kompartemen karena warna atau latar belakang mereka. "Maksud saya adalah: Saya adalah siapa saya. Saya baik-baik saja. Anda mungkin perlu mencari tahu, tapi saya baik-baik saja dengan itu," katanya.Setelah empat tahun di Howard, Harris melanjutkan untuk mendapatkan gelar hukumnya di University of California, Hastings, dan memulai karirnya di Kantor Kejaksaan Distrik Alameda County.Dia menjadi jaksa wilayah, sebuah jabatan jaksa tertinggi untuk San Francisco pada tahun 2003, sebelum terpilih sebagai perempuan pertama dan orang Afrika-Amerika pertama yang menjabat sebagai jaksa agung California, pengacara top dan pejabat penegak hukum di negara bagian terpadat di Amerika.Dalam hampir dua masa jabatannya sebagai jaksa agung, Harris mendapatkan reputasi sebagai salah satu bintang Partai Demokrat yang sedang naik daun. Harris menggunakan momentum ini untuk mendorong pemilihannya sebagai senator junior AS di California pada 2017.Sejak pemilihannya menjadi anggota Senat AS, mantan jaksa penuntut mendapat dukungan di antara kaum progresif karena pertanyaannya yang pedas terhadap calon Mahkamah Agung saat itu Brett Kavanaugh dan Jaksa Agung William Barr dalam sidang-sidang penting Senat.Ketika dia meluncurkan pencalonannya sebagai presiden kepada lebih dari 20.000 orang di Oakland, California, pada awal tahun lalu. Tetapi senator tersebut gagal mengartikulasikan alasan yang jelas untuk kampanyenya, dan memberikan jawaban yang membingungkan untuk pertanyaan-pertanyaan di bidang kebijakan utama seperti perawatan kesehatan.Dia juga tidak dapat memanfaatkan poin tinggi yang jelas dari pencalonannya: pertunjukan debat yang memamerkan keterampilan penuntutannya, sering kali menempatkan Biden di garis serangan.Seorang Demokrat California dengan resume penegakan hukum, Harris mencoba untuk berjalan di garis tipis antara sayap progresif dan moderat partainya. Tetapi akhirnya tidak mengajukan banding, mengakhiri pencalonannya pada Desember sebelum kontes primary Demokrat pertama di Iowa pada awal 2020.Pada Maret, Harris mendukung mantan wakil presiden tersebut, dengan mengatakan dia akan melakukan "segala daya untuk membantu memilihnya sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya".Pencalonan Harris pada tahun 2020 menempatkan rekornya sebagai jaksa penuntut utama California di bawah sorotan.Meskipun bersandar ke kiri pada masalah-masalah seperti pernikahan gay dan hukuman mati, dia menghadapi serangan berulang-ulang dari kaum progresif karena tidak cukup progresif. Dia bahkan menjadi subyek opini editorial oleh profesor hukum Universitas San Francisco, Lara Bazelon.Ditulis pada awal kampanye, Bazelon menulis bahwa sosok Harris sebagian besar telah menghindari perkelahian progresif yang melibatkan masalah-masalah seperti reformasi polisi, reformasi narkoba dan keyakinan yang salah.‘Jaksa penuntut progresif’ yang mendeskripsikan dirinya sendiri mencoba menekankan bagian yang lebih condong ke kiri dari warisan hidupnya. Dia bahkan memerintahkan penggunakan kamera tubuh untuk beberapa agen khusus di Departemen Kehakiman California yang menjadikannya lembaga negara pertama yang mengadopsi alat itu. Dia juga meluncurkan database yang menyediakan akses publik statistik kejahatan, tetapi dia masih gagal mendapatkan dukungan besar."Kamala adalah seorang polisi" menjadi kalimat yang umum digunakan dalam kampanye, merusak upayanya untuk memenangkan basis Demokrat yang lebih liberal selama pemilihan pendahuluan. Tetapi kredensial penegakan hukum yang sama itu mungkin terbukti bermanfaat dalam pemilihan umum ketika Demokrat perlu memenangkan pemilih yang lebih moderat.Dan sekarang, ketika AS bergumul dengan penghitungan rasial yang sedang berlangsung dan ada pengawasan atas kebrutalan polisi. Harris mengambil posisi terdepan, menggunakan mikrofonnya yang cukup besar untuk memperkuat suara-suara progresif.Di beberapa acara diskusi, dia menyerukan perubahan pada praktik polisi di seluruh AS. Melalui platform Twitter, dia menyerukan penangkapan petugas polisi yang membunuh Breonna Taylor, seorang wanita Afrika-Amerika berusia 26 tahun dari Kentucky dan dia sering berbicara tentang kebutuhan untuk membongkar rasisme sistemik.Ketika datang ke dorongan progresif yang diperebutkan untuk "defund" polisi -,seruan agar anggaran departemen kepolisian dipangkas dan dana dialihkan ke program sosial,- yang ditentang oleh Joe Biden, Harris justru menyerukan untuk penataan ulang keamanan publik.Lebih lanjut Harris sering mengatakan bahwa identitasnya membuatnya secara unik cocok untuk mewakili mereka yang terpinggirkan. Jika dia menunjuknya sebagai wakil presiden, Biden mungkin memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu dari dalam Gedung Putih.(FJR)