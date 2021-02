WHO Serukan Negara-Negara Besar untuk Berbagi Vaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menyerukan sejumlah perusahaan pembuat vaksin virus korona (covid-19) untuk meningkatkan produksi secara signifikan. WHO juga mendorong negara-negara besar untuk berbagi vaksin covid-19 begitu program vaksinasi mereka telah selesai dilakukan terhadap kelompok prioritas.Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa saat ini jumlah dosis vaksin covid-19 yang telah disuntikkan kepada individu sudah melampaui angka infeksi global.Namun ia menyayangkan bahwa lebih dari tiga per empat total vaksin covid-19 tersebut baru diterima oleh 10 negara. Tedros mengatakan sekitar 2,5 miliar orang di hampir 130 negara belum menerima satu pun dosis vaksin covid-19."Semua pemerintah berkewajiban melindungi warga negara masing-masing. Namun saat negara-negara pemilik vaksin sudah memvaksinasi tenaga kesehatan dan orang lanjut usia, cara terbaik melindungi keseluruhan populasi adalah dengan berbagi vaksin, agar negara lain juga dapat melakukan hal yang sama," kata Tedros, dilansir dari laman Xinhua pada Sabtu, 6 Februari 2021."Semakin lama vaksinasi ini dilakukan secara merata, maka virus (covid-19) kemungkinan akan terus bermutasi dan menghindari efektivitas vaksin," lanjutnya."Jika virus ini tidak ditekan di semua wilayah di dunia, maka bisa saja kita kembali ke titik nol," tegas Tedros.Mengenai produksi vaksin, Tedros meminta sejumlah perusahaan untuk merilis lisensi non-eksklusif. Lisensi ini bertujuan agar perusahaan lain dapat ikut memproduksi vaksin covid-19 tanpa terbentur masalah perizinan dan hak cipta."Memperluas produksi di level global akan membuat negara-negara miskin tidak terlalu bergabung kepada donasi dari negara kaya," sebut Tedros.Ia juga meminta sejumlah perusahaan untuk segera membagikan vaksin mereka kepada WHO melalui skema COVAX Facility.Baca: COVAX Telah Alokasikan 330 Juta Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Saat ini ada 238 kandidat vaksin yang masih dikembangkan di seluruh dunia. Sebanyak 63 dari total tersebut berada dalam uji klinis.Berdasarkan informasi WHO pada Selasa kemarin, negara-negara yang mengembangkan vaksin covid-19 saat ini meliputi Jerman, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.(WIL)