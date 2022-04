AS Pakai 180 Juta Barel Minyak Cadangan Strategis untuk Lawan Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat (AS) kembali mengeluarkan minyak dari cadangan strategis nasional. Langkah ini diharapkan bisa ikut menekan laju harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tak terkontrolnya laju inflasi yang mendekati 8 persen.Buntut serangan Rusia ke Ukraina yang menyebabkan harga minyak dunia naik. AS kembali mengeluarkan cadangan minyak strategisnya hingga 1 juta barel per hari selama enam bulan ke depan. Angka ini menjadi rekor tersendiri."Ini penyangga di era perang tingkat pasokan minyak. Dan ini pengeluaran terbesar dari cadangan strategis nasional AS sepanjang sejarah," kata Presiden AS, Joe Biden, dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Senin, 4 April 2022Hingga September 2021, jumlah cadangan strategis minyak AS yang dilepas mencapai 180 juta barel. Ini bukan langkah pertama pemerintahan Joe Biden untuk melepas cadangan minyak strategis untuk meredam harga BBM."Terakhir dilakukan pada Maret, bersamaan dengan langkah serupa oleh sekutu-sekutu AS," kata jurnalis VOA, Nova Poerwadi.