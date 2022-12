Perusahaan Trump Dinyatakan Bersalah atas Penggelapan Pajak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Juri di New York telah menjatuhkan vonis terhadap Trump Organization atas penipuan pajak kriminal dalam teguran keras terhadap perusahaan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump Meskipun Donald Trump tidak diadili secara pribadi, jaksa penuntut dalam kasus yang dibawa oleh jaksa wilayah Manhattan bersikeras dia sepenuhnya menyadari skema jangka panjang di mana mereka mengatakan para eksekutif diperkaya dengan tunjangan di luar buku untuk menutupi gaji yang lebih rendah."Ini adalah kasus tentang keserakahan dan kecurangan," kata Alvin Bragg, jaksa wilayah Manhattan, dalam kutipan The Guardian, Selasa, 6 Desember 2022."Di Manhattan, tidak ada korporasi yang kebal hukum,"lanjutnya.Sebanyak 12 orang juri di Pengadilan Negara bagian New York dikirim untuk berunding pada Senin pagi, 5 Desember 2022 setelah persidangan enam minggu dimana pengacara Trump Organization menyalahkan kebohongan semata-mata pada keserakahan kepala keuangan lama, Allen Weisselberg.Trump, yang baru-baru ini meluncurkan kampanye 2024, menyebut penyelidikan dugaan penipuan pajak ini sebagai bagian dari "perburuan penyihir" bermotivasi politik. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 6 Desember 2022 Organisasi Trump mengecam putusan tersebut, yang dapat membawa denda hingga USD1,6 juta. Jumlah yang relatif dapat diabaikan untuk perusahaan sebesar itu meskipun dapat mempengaruhi transaksi bisnis di masa depan. Seorang pengacara untuk Trump berjanji untuk mengajukan banding.“Gagasan bahwa sebuah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan, untuk menguntungkan diri mereka sendiri, atas pengembalian pajak pribadi mereka sendiri sungguh tidak masuk akal,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.Weisselberg, mantan sekutu dekat Trump menerima kesepakatan pembelaan awal tahun ini mengakui penipuan dengan imbalan hukuman penjara lima bulan. Jaksa mengajukan kasus yang sangat bergantung pada kesaksian Weisselberg.Putusan tersebut merupakan pukulan serius bagi Trump dan keluarganya yang menjadi terkenal sebagai maestro properti di New York tetapi praktik bisnisnya telah lama dibayangi kerahasiaan dengan rumor perbuatan buruk.Ini juga yang terbaru dari serangkaian masalah hukum yang mengelilingi Trump, termasuk beberapa penyelidikan terkait upayanya untuk membatalkan kemenangan pemilu 2020 Joe Biden dan penghapusan dokumen Gedung Putih yang sensitif ke resor Mar-a-Lago di Florida.Persidangan selama sebulan menampilkan kesaksian dari tujuh saksi, termasuk Weisselberg, salah satu letnan paling setia Trump, dan wakil presiden senior dan pengawas Jeffrey McConney.Seorang akuntan luar menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan pengembalian pajak untuk Trump dan perusahaan juga bersaksi. Dalam pernyataan penutup mereka kepada juri, jaksa menuduh bahwa Trump telah secara eksplisit memberikan sanksi atas penipuan pajak.Selama musyawarah mereka, para juri memusatkan perhatian pada hitungan terakhir yang tercantum di lembar putusan seperti memalsukan catatan bisnis. Juri mengirim catatan dua kali pada hari Selasa, 6 Desember 2022 meminta kejelasan tentang tuduhan pemalsuan catatan bisnis dan pembacaan kesaksian terkait.Weisselberg bersaksi bahwa dia memerintahkan pengawas hutang dagang Deborah Tarasoff untuk menghapus notasi per Allen Weisselberg dari entri dalam buku besar pribadi Trump yang mencerminkan bahwa Trump secara pribadi membayar uang sekolah swasta untuk cucu Weisselberg.Pertama, juri meminta hakim membaca ulang dakwaan dan unsur-unsur yang harus mereka temukan untuk vonis bersalah. Belakangan ini, mereka meminta untuk mendengarkan kembali kesaksian Tarasoff. Tarasoff, seorang veteran Trump Organization bersaksi bahwa Weisselberg memanggilnya ke kantornya dan mengatakan kepadanya untuk mencabut namanya pada September 2016.Setelah melanjutkan musyawarah pada Selasa, juri mengirim catatan yang meminta hakim untuk membaca ulang tiga tuduhan pemalsuan catatan bisnis yang berkaitan dengan pembuatan formulir pajak W2 palsu untuk Weisselberg untuk tahun 2015, 2016 dan 2017.Kasus ini tidak menyelesaikan tantangan hukum yang dihadapi Trump dan bisnisnya jauh dari itu. Bragg juga mengatakan bahwa penyelidikan terkait yang diwarisi dari pendahulunya, jaksa wilayah Cyrus Vance Jr sedang berlangsung. Dalam kasus itu, penyelidik dilaporkan fokus pada penilaian integritas laporan keuangan Trump Organization.Dan awal tahun ini, jaksa agung negara bagian New York, Letitia James, mengajukan gugatan perdata terhadap mantan presiden, tiga anaknya yang sudah dewasa, dan Organisasi Trump setelah penyelidikan panjang oleh kantornya. Gugatan itu yang masih tertunda, menuduh Trump dan anak-anaknya melakukan penipuan yang mengejutkan, menuduh bahwa mereka memberikan pernyataan palsu kepada pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi yang menggelembungkan nilai kepemilikan real estatnya.Dalam sebuah pernyataan, James memuji Bragg dan timnya atas keberhasilan penuntutan perusahaan mantan presiden itu.“Kami tidak dapat mentoleransi individu atau organisasi yang melanggar hukum kami untuk melapisi kantong mereka,” katanya.“Putusan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada organisasi yang berada di atas hukum kami,”tambahnya.Kesengsaraan hukum sebagian besar telah membayangi pengumuman Trump baru-baru ini tentang pencalonannya di Gedung Putih. Meskipun kampanye Trump diluncurkan dengan gembar-gembor besar dari Mar-a-Lago, itu belum membuat dunia politik berkobar setelah kandidat profil tinggi yang didukung Trump sebagian besar dikalahkan dalam pemilihan paruh waktu pada November lalu.Banyak saingan Trump kini mulai bermunculan di partai Republik, terutama Gubernur Florida Ron DeSantis.