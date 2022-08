AS Akan Tunjuk Duta Besar untuk Arktika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) terindikasi hendak menunjuk seorang duta besar untuk wilayah Arktika. Rencana ini merefleksikan meningkatnya ketertarikan AS terhadap kawasan Arktika, di mana menyusutnya volume es di sana telah membuka sejumlah rute pelayaran baru.Tidak hanya itu, semakin berkurangnya volume es di Arktika telah berujung pada ditemukannya sejumlah sumber daya alam berupa minyak dan mineral.Baca: Arktika Dilanda Musim Dingin Terhangat Sejak 1958 Dalam sebuah pernyataan di Washington, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Presiden Joe Biden berencana mengelevasi level kepentingan di Arktika dengan menominasikan seorang duta besar.Duta besar ini, yang akan berstatus ambassador at large atau tidak memiliki negara akreditasi secara khusus, harus terlebih dahulu melewati persetujuan Senat AS. Kemenlu AS belum menyebutkan siapa yang nantinya akan mengisi pos tersebut. Kawasan Arktika yang damai, stabil, sejahtera, dan kooperatif merupakan hal strategis yang penting bagi Amerika Serikat," ujar Kemenlu AS, dikutip dari CGTN, Minggu, 28 Agustus 2022."Sebagai satu dari delapan negara Arktika, Amerika Serikat sudah sejak lama berkomitmen melindungi keamanan nasional serta kepentingan ekonomi di kawasan, memerangi perubahan iklim, memupuk pertumbuhan dan investasi berkelanjutan, dan mempromosikan kerja sama dengan Negara-Negara, Sekutu, dan mitra Arktika," sambungnya.Delapan negara Arktika terdiri dari Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Rusia dan Amerika Serikat.