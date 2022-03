Dampak Konflik Rusia-Ukraina, Harga BBM di AS Melonjak Drastis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

California: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Amerika Serikat (AS) menembus USD 4 per galon atau sekitar 3,8 liter mulai Minggu, 6 Maret 2022. Kenaikan harga ini merupakan rekor tertinggi sejak 2008. Meskipun begitu, harga ini diperkirakan dapat turun kapan saja."Harga rata-rata nasional berada pada USD 4,01 atau naik 9 sen per galon sejak Sabtu waktu setempat," kata Presenter Metro TV Leonard Samosir dalam tayangan Headline News di Metro TV, Selasa, 8 Maret 2022.Harga BBM sebelumnya juga naik 47 sen atau 13 persen. Kenaikan ini terjadi pada akhir bulan Februari atau sesaat Rusia mulai menyerang Ukraina.Meskipun berpengaruh pada ekonomi global, Presiden AS Joe Biden maupun Kongres tidak melarang impor minyak dari Rusia . Negara Beruang Putih tersebut juga tidak mendapatkan sanksi energi.Pada Minggu, 06 Maret 2022 harga rata-rata BBM di California mencapai USD 5,29 per galon. Harga ini merupakan rata-rata tertinggi di seluruh negara bagian AS. Sementara itu, harga rata-rata terendah dipegang oleh Missouri dengan harga USD 3.6. (