Susan Rice, Penangkal Petir Kontroversi bagi Joe Biden

Bahkan jika Rice tidak terpilih sebagai calon wakil presiden, dia kemungkinan besar akan menjadi pemain kunci jika Biden menang kursi kepemimpinan Gedung Putih. Berbicara di pesta koktail Gedung Putih tak lama sebelum kedatangan Donald Trump, Susan Rice tampak sedih. "Anda akan merindukan kami," katanya kepada seorang jurnalis.



Rice yang mantan penasihat keamanan nasional berusia 55 tahun, berharap untuk kembali dalam lingkaran kekuasan. Dia termasuk dalam daftar pendek kandidat untuk menjadi calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Jika dia tidak terpilih sebagai wakil presiden dan Biden memenangkan pemilihan, dia berpotensi menjadi menteri luar negeri. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nama Rice melambung saat Joe Biden berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memilih tidak hanya seorang perempuan, tetapi juga seorang perempuan kulit hitam sebagai pasangan. Rice akan bersaing ketat dengan Kamala Harris, begitu juga dengan anggota Kongres Karen Bass dan Val Demings, Wali Kota Atlanta Keisha Lance Bottoms, dan calon gubernur Georgia Stacey Abrams.



Biografi Rice membuatnya tampak seperti pilihan alami untuk slot teratas. Tapi dia tidak pernah mencalonkan diri, dan beberapa analis mempertanyakan apakah dia adalah kandidat terbaik untuk tiket tersebut. Mereka mengatakan dia tidak memiliki kekuatan politik yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan yang ketat. Washington: Sebagai mantan pejabat Gedung Putih di era Barack Obama, Susan Rice, adalah pesaing utama untuk menjadi pasangan calon Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) mendampingi Joe Biden.Bahkan jika Rice tidak terpilih sebagai calon wakil presiden, dia kemungkinan besar akan menjadi pemain kunci jika Biden menang kursi kepemimpinan Gedung Putih. Berbicara di pesta koktail Gedung Putih tak lama sebelum kedatangan Donald Trump, Susan Rice tampak sedih. "Anda akan merindukan kami," katanya kepada seorang jurnalis.Rice yang mantan penasihat keamanan nasional berusia 55 tahun, berharap untuk kembali dalam lingkaran kekuasan. Dia termasuk dalam daftar pendek kandidat untuk menjadi calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Jika dia tidak terpilih sebagai wakil presiden dan Biden memenangkan pemilihan, dia berpotensi menjadi menteri luar negeri.Nama Rice melambung saat Joe Biden berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memilih tidak hanya seorang perempuan, tetapi juga seorang perempuan kulit hitam sebagai pasangan. Rice akan bersaing ketat dengan Kamala Harris, begitu juga dengan anggota Kongres Karen Bass dan Val Demings, Wali Kota Atlanta Keisha Lance Bottoms, dan calon gubernur Georgia Stacey Abrams.Biografi Rice membuatnya tampak seperti pilihan alami untuk slot teratas. Tapi dia tidak pernah mencalonkan diri, dan beberapa analis mempertanyakan apakah dia adalah kandidat terbaik untuk tiket tersebut. Mereka mengatakan dia tidak memiliki kekuatan politik yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan yang ketat.

1. Penangkal petir kontroversi



Setelah pos terdepan AS di Benghazi, Libya, diserang pada September 2012, Rice berbicara tentang huru-hara di televisi. Dia menggambarkan serangan itu sebagai ‘kekerasan spontan’ daripada sebagai serangan yang telah diorganisir oleh kelompok militan.



Duta Besar J Christopher Stevens dan tiga warga AS lainnya tewas dalam serangan tersebut. Partai Republik mengecamnya, mengkritik pernyataannya di televisi, dan mengatakan bahwa dia telah menyesatkan publik tentang sifat serangan tersebut.



Namun Rice mengatakan bahwa dia telah memberikan kepada publik informasi yang tersedia baginya dan pejabat Gedung Putih lainnya pada saat itu.



Hampir satu dekade kemudian, kontroversi masih menghantuinya. Ini bisa tetap menjadi tanggung jawab Demokrat selama kampanye.

2. Target konservatif



Michael S Smith II, seorang analis terorisme yang merupakan dosen Johns Hopkins University mengatakan bahwa kaum konservatif akan mengingatkan orang-orang akan pernyataan Rice tentang Benghazi.



Pihak konservatif ini katanya, akan menggunakan pernyataannya untuk menunjukkan bahwa, dalam pandangan mereka, Partai Demokrat tidak jujur ??tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris dan bahwa kaum progresif lemah dalam keamanan nasional.



"Dia adalah anak poster bagi kaum konservatif yang mengatakan bahwa Obama berbohong kepada publik tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Al Qaeda dan kelompok lain yang telah melakukan serangan,” ujar Smith, seperti dikutip BBC, Selasa 11 Agustus 2020.



Namun banyak pihak Partai Demokrat percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan wakil presiden dan bahwa dia akan menambah kilau pada tiket menuju Gedung Putih. Dia bekerja dengan Biden dan pejabat Gedung Putih lainnya pada kesepakatan nuklir Iran 2015, dan dia membantu upaya AS dalam perjanjian iklim Paris.



Di bawah kepemimpinan Trump, AS telah menarik diri dari perjanjian internasional.



David Litt, mantan penulis pidato untuk Gedung Putih Obama dan penulis ‘Democracy in One Book or Less’, mengatakan bahwa AS kehilangan posisinya di panggung global karena kepresidenan Trump.



"Saya ingat ketika sekutu kami marah dengan Amerika, tetapi saya tidak ingat saat sekutu mengasihani Amerika," kata Litt.



Litt percaya bahwa Rice akan menjadi pilihan yang sangat baik sebagai wakil presiden karena pengalamannya di arena global: dia akan dapat membangun kembali hubungan yang kuat dengan sekutu Amerika Serikat dan akan membantu "memulihkan Tempat Amerika di dunia ".



Di antara belasan kandidat utama untuk menjadi pasangan Biden, Rice memiliki latar belakang terkuat dalam masalah internasional. Pada usia 32 tahun, dia menjadi asisten menteri luar negeri dan kemudian menjabat sebagai Duta Besar untuk PBB.



Sejak meninggalkan Gedung Putih, dia telah menulis memoar, ‘Tough Love’, sebuah cerita yang menceritakan masa kecilnya di Washington dan hidupnya bersama suaminya, Ian Cameron, seorang produser televisi yang lahir di Kanada, dan dua anak. Dia juga menggambarkan sejarah keluarganya: Kakek buyutnya terlahir sebagai budak, dan sebagian dari keluarganya berasal dari Jamaika.



Dalam memoarnya, dia mengatakan bahwa dia memiliki sedikit minat dalam politik pemilu untuk dirinya sendiri, menjelaskan bahwa dia "tidak memiliki kesabaran atau kepatuhan untuk mencalonkan diri dan tidak tertarik untuk mengkompromikan prinsip-prinsip saya".

3. Ketenangan luar biasa

Melalui sebuah wawancara di CBS This Morning, Susan Rice mengatakan bahwa dia akan membawa pengalaman puluhan tahun di bidang eksekutif ke jabatan wakil presiden.



Rice sempat terlibat membantu memerangi Ebola dan pandemi lainnya selama berada di Gedung Putih. Dia menjelaskan bahwa tahu penyakit apa yang dapat menimpa individu dan masyarakat.



Dia menggambarkan dampak ekonomi dari pandemi saat ini "Saya sangat memahami dampak ekonomi bagi orang Amerika yang menderita," katanya.



"Kami pun memahami bagaimana penderitaan telah mempengaruhi komunitas kulit berwarna secara tidak proporsional," tegas Rice.



Bagi Rice, kurangnya pengalamannya sebagai kandidat kurang penting hari ini karena kampanye dilakukan ‘dari jarak jauh’.



Tetap saja itu tugas yang sulit: mencalonkan diri untuk jabatan lebih pribadi daripada melayani di kantor, kata mereka yang telah melakukan keduanya.



Seorang mantan asisten menteri luar negeri untuk hak asasi manusia, Tom Malinowski melakukan transisi ke politik tingkat jalanan sendiri. Dia sekarang adalah anggota Kongres Demokrat dari New Jersey. Dia bertemu Rice ketika mereka berdua menjadi sarjana Rhodes di Oxford dan mengatakan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menang.



"Dia memiliki ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa serta kecerdasan yang muncul dengan cara yang tulus,” tutur Malinowski.



Biden diperkirakan akan mengumumkan tentang calon wakil presiden dalam beberapa hari mendatang. Rice memiliki keberanian atas keyakinannya. Tetapi pertanyaannya tetap: akankah dia meyakinkan orang lain bahwa dia adalah orang yang tepat untuk tiket itu?

(FJR)