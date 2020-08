Secret Service: Gedung Putih Aman saat Penembakan Terjadi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Sebuah penembakan terjadi di luar Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Senin 10 Agustus. Penembakan tersebut membuat seorang agen Secret Service menggiring keluar Presiden AS Donald Trump dari ruangan konferensi pers.Trump kembali masuk ke ruangan selang beberapa menit, dan mengatakan telah terjadi penembakan di area dekat Gedung Putih."Investigasi mengenai agen US Secret Service (USSS) yang terlibat dalam penembakan masih berlangsung. Seorang pria dan satu agen USSS sama-sama telah dibawa ke sebuah rumah sakit," ujar pernyataan badan pengaman presiden AS tersebut di Twitter."Saat insiden terjadi, kompleks Gedung Putih aman dan tidak berada dalam ancaman bahaya apapun," sambungnya, dilansir dari laman ANI, Selasa 11 Agustus 2020.Gedung Putih sempat dikunci rapat (lockdown) saat penembakan terjadi. Setelah memastikan semuanya aman, lockdown tersebut dicabut.Trump mengakui peristiwa ini tidak biasa, namun ia memuji profesionalisme Secret Service."Ada penembakan di luar Gedung Putih," kata Trump. "Sepertinya sudah terkendali dengan baik. Seseorang sudah dibawa ke rumah sakit, tapi saya tidak tahu kondisinya orang tersebut," sambungnya.Trump mengaku tidak tahu apakah orang yang ditembak itu memiliki niatan buruk terhadap dirinya. "Mungkin saja peristiwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya," sebut Trump.Dalam konferensi pers yang sama, Trump menyampaikan niatannya untuk menunda Konferensi Tingkat Tinggi Group of Seven ( KTT G7 ). Ia berencana menggelar pertemuan tersebut setelah pemilihan umum presiden AS pada November mendatang.(WIL)