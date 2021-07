Berwisata Ke Amerika Serikat, Turis Asal Indonesia Dapat Vaksin Gratis!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Stok vaksin covid-19 di Amerika Serikat (AS) yang besar membuka kesempatan bagi wisatawan asing untuk memperoleh vaksinasi dengan mudah. Termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang melancong atau berkunjung ke Negeri Paman Sam.Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) AS atau FDA telah memberikan izin edar pada 3 vaksin covid-19 sejak April 2021. Yakni, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson (J&J).“Berbagai pertimbangan dan niat kita untuk nengok anak, jadi sekalian vaksin di sana. Sudah tanya, dapat info dan praktiknya segampang itu,” kata WNI penerima vaksinasi Pfizer di AS, Suli Asifatami Razak, dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Selasa, 6 Juli 2021The Kaiser Family Foundation mencatat sedikitnya 24 negara bagian Amerika Serikat menyediakan vaksinasi tanpa domisili. Penyediaan ini disebut terdesak tanggal kadaluarsa akibat penurunan permintaan vaksinasi di sejumlah negara bagian.“Kebetulan saya memang liburan ke sana dan pemerintah di sana (AS) mendorong turis untuk vaksin,” ujar WNI penerima vaksinasi Johnson & Johnson, Angky Banggaditya, dalam tayangan yang samaPemerintah AS tidak melakukan penerapan karantina wajib bagi wisatawan yang hendak berkunjung. AS juga telah mencabut larangan masuk bagi wisatawan dari sejumlah negara dengan kasus covid-19 tinggi, seperti Inggris, Tiongkok, India, Brazil, dan sejumlah negara di Uni Eropa.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk " Vaksin untuk Indonesia ". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(SUR)