Wali Kota di Lithuania Kirim Pesan Blak-blakan untuk Putin

(ADN)

Vilnius: Seorang wali kota di Lithuania, Remigijus Simasius, menyampaikan pesan gamblang kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas serangannya terhadap Ukraina “Putin, The Hague is waiting for you (Putin, Den Haag menanti Anda),” tulis Wali Kota Vilnius, Remigijus Simasius bersama sejumlah relawan dengan huruf besar pada aspal jalanan depan Kedutaan Besar Rusia Pesan itu mengacu pada pernyataan Hakim Kepala Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan. Kepala hakim tersebut mengumumkan penyelidikan terhadap Putin terkait dugaan kejahatan perang, termasuk serangan pada warga sipil. ICC bermarkas di Den Haag (The Hague), Belanda.Baca: Rudal Rusia Hantam Gedung Dewan Kota Kharkiv Salah satu yang dianggap kejahatan oleh Rusia terkait dengan serangan menggunakan senjata termobarik atau “bom vakum”, yang sangat berbahaya.“Jika itu benar (penggunaan bom vakum), itu berpotensi menjadi kejahatan perang,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pekan ini. AS mengaku belum dapat mengonfirmasi kebenaran hal tersebut.Wartawan CNN melaporkan pada akhir pekan lalu terkait pergerakan peluncur roket termobarik menuju posisi dekat perbatasan. Dari video-video yang beredar, sejumlah pakar pun mengatakan bahwa serangan Rusia ke Kharkiv menggunakan bom vakum dan bom klaster.Tersebar beberapa rekaman serangan Rusia terhadap masyarakat sipil, dan laporan kematian serta luka-luka pada warga sipil terus bertambah.(Kaylina Ivani)