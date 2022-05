Kunjungi Ukraina, Ketua DPR AS: Komitmen Kami Sampai Perang Selesai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah kedatangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) pekan lalu, Ukraina kali ini kedatangan Ketua DPR Nancy Pelosi. Video kedatangan Pelosi dibagikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky."Kami percaya bahwa kami mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan Anda untuk kebebasan," kata Pelosi dalam unggahan video Zelensky di Twitter, dilansir dari AFP, Minggu, 1 Mei 2022."Perjuangan Anda adalah perjuangan untuk semua orang. Komitmen kami adalah untuk berada di sana untuk Anda sampai pertarungan selesai," lanjut Pelosi.Pekan lalu, Menlu AS Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengunjungi Ukraina. Keduanya juga bertemu dengan Zelensky.Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat tinggi AS itu mengumumkan tambahan bantuan militer terbaru ke Ukraina. AS mengumumkan tambahan bantuan miiter sebesar lebih dari USD300 juta untuk Ukraina.Selain tambahan bantuan militer, kedua menteri juga mengumumkan rencana Presiden AS Joe Biden dalam mencalonkan Bridget Brink sebagai duta besar untuk Ukraina. Selain itu, para diplomat AS juga dijadwalkan kembali bertugas di Ukraina.Negeri Paman Sam akan menyediakan total USD713 juta untuk pembiayaan militer asing bagi Ukraina dan 15 negara sekutu dan mitra. "Sebanyak USD322 juta akan diberikan ke Ukraina," kata kedua menteri.Sisa uang tunai akan dibagi antara anggota NATO dan negara-negara lain yang telah menyediakan pasokan militer ke Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi dua bulan lalu. Tidak seperti bantuan militer sebelumnya untuk Ukraina, uang tunai memungkinkan negara-negara untuk membeli persediaan yang mungkin mereka butuhkan."Bantuan terakhir ke Ukraina membuat jumlah total bantuan militer AS ke negara yang terkepung tersebut menjadi USD3,7 miliar sejak invasi dimulai," tutur kedua menteri.