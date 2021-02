AS Tidak Terima Hasil Penyelidikan Tim WHO Tanpa Ada Verifikasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Amerika Serikat (AS) tidak akan menerima temuan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) yang keluar dari penyelidikan mengenai asal usul virus korona di Wuhan, Tiongkok tanpa secara independen memverifikasi temuan tersebut. AS akan menggunakan intelijennya sendiri dan berunding dengan sekutu.Baca: Peneliti WHO Sebut Tak Mungkin Covid-19 Bocor dari Lab Wuhan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menambahkan bahwa penghitungan lengkap dan detail oleh WHO dan Tiongkok yang merinci bagaimana pandemi dimulai dan menyebar sangat penting, mengingat taruhannya dan dampak global penyakit yang menghancurkan.“Jelas sekali bahwa Tiongkok, setidaknya sampai saat ini, belum menawarkan transparansi yang kami butuhkan. Sama pentingnya, komunitas internasional perlu transparansi sehingga kami dapat mencegah pandemi semacam ini terjadi lagi,” kata Ned Price, seperti dikutip AFP, Rabu 10 Februari 2021."Kami akan bekerja dengan mitra kami, dan juga memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh komunitas intelijen kami sendiri, daripada terburu-buru membuat kesimpulan yang mungkin dimotivasi oleh hal lain selain sains," ucapnya."Kami jelas mendukung penyelidikan ini," katanya.Tim peneliti WHO sebelumnya pada Selasa 9 Februari menyebutkan bahwa mereka telah gagal menemukan sumber di balik penyakit yang telah menewaskan lebih dari 2,3 juta orang itu. Tetapi mengatakan hipotesis bahwa virus korona bocor dari laboratorium di Wuhan, “sangat tidak mungkin".Kementerian Luar Negeri AS ketika masih di bawah pemerintahan Trump, mengambil pendekatan yang jauh lebih tidak bersabah terhadap Tiongkok. Mantan Menlu Mike Pompeo adalah pendukung utama teori bahwa covid-19 memang berasal dari laboratorium Tiongkok.Pompeo menunjuk pada upaya awal Tiongkok untuk menyembunyikan kasus dan tidak sepenuhnya mengesampingkan bahwa virus SARS-CoV-2 dirilis dengan sengaja. Dalam temuan yang dirilis lima hari sebelum Presiden Joe Biden dilantik, Pompeo mengatakan Amerika Serikat sadar bahwa sebelum wabah massal itu beberapa peneliti di Institut Virologi Wuhan jatuh sakit dengan "gejala yang konsisten dengan covidD-19 dan disertai gejala penyakit musiman biasa”.Sedangkan Trump menuduh WHO berutang budi kepada Tiongkok dan memerintahkan penarikan Amerika Serikat dari badan PBB itu. Namun pemerintahan Biden sudah menegaskan akan kembali ke WHO.(FJR)