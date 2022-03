Biden Peringatkan Presiden Tiongkok untuk Tidak Mendukung Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memperingatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping agar tidak mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina . Ini menurut pejabat pemerintahan Biden menjelang pembicaraan telepon Jumat antara kedua pemimpin.Panggilan telepon akan dilakukan pada Jumat 18 Maret 2022, malam waktu Beijing. Menurut kantor berita pemerintah Tiongkok , Xinhua bahwa ‘hubungan China-AS dan masalah yang menjadi perhatian bersama akan dibahas”.“Biden akan menjelaskan bahwa Tiongkok akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk mendukung agresi Rusia . Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada wartawan, Kamis 17 Maret 2022, yang dikutip AFP, Jumat 18 Maret 2022.Pertemuan virtual tersebut secara langsung menindaklanjuti pertemuan Senin antara Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan diplomat top Tiongkok Yang Jiechi, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Kamis.Sullivan telah menyampaikan keprihatinan yang sama tentang dukungan Tiongkok untuk Rusia pada pertemuan Senin, sesi tujuh jam yang berlangsung di Roma.Pada Kamis, Blinken mengatakan, “AS percaya Tiongko memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengaruhnya pada Presiden Putin, dan untuk mempertahankan aturan dan prinsip-prinsip internasional yang mengaku untuk mendukung".“Sebaliknya, tampaknya Tiongkok bergerak ke arah yang berlawanan dengan menolak untuk mengutuk agresi ini, sambil berusaha menggambarkan dirinya sebagai penengah yang netral,” kata Blinken.“Kami khawatir mereka mempertimbangkan untuk secara langsung membantu Rusia dengan peralatan militer yang digunakan di Ukraina ,” tambahnya, dalam konfirmasi resmi pertama dari laporan media bahwa AS telah memberi tahu sekutunya bahwa Tiongkok bersedia mendukung Rusia dengan pasokan militer.Klaim tersebut dibantah oleh Duta Besar Tiongkok untuk Gang Qin AS, dalam sebuah komentar yang diterbitkan oleh Washington Post pada hari Selasa.“Pernyataan yang diketahui Tiongkok, setuju atau diam-diam mendukung perang ini adalah murni disinformasi,” tulisnya.“Konflik antara Rusia dan Ukraina tidak baik untuk Tiongkok. Seandainya Tiongkok tahu tentang krisis yang akan segera terjadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya,” tututr Gang.Psaki mengatakan bahwa pertemuan Jumat akan menjadi “kesempatan bagi Presiden Biden untuk menilai di mana posisi Presiden Xi dalam konflik di Ukraina”.“Fakta bahwa Tidak tidak mencela apa yang dilakukan Rusia di dalam dan dengan sendirinya berbicara banyak di seluruh dunia,” kata Psaki saat konferensi pers.“Kami telah memperjelas keprihatinan mendalam kami tentang keselarasan Tiongkok dengan Rusia dan potensi implikasi dan konsekuensi dari itu,” tambahnya.“Presiden juga akan membagikan penilaiannya tentang itu selama panggilan telepon,” ungkap Psaki.Kedua pemimpin terakhir berbicara langsung dalam panggilan video pada November tahun lalu.Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa panggilan telepon pada humat adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga jalur komunikasi terbuka antara AS dan Tiongkok.“Kedua pemimpin akan membahas pengelolaan persaingan antara kedua negara kami serta perang Rusia melawan Ukraina dan masalah lain yang menjadi perhatian bersama,” pungkas Psaki.