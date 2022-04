Rusia Blak-blakan Siarkan Rencana Balas Dendam ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Di tengah invasi Rusia yang terus mengakibatkan kerusakan di Ukraina, Kremlin semakin blak-blakan memaparkan rencana apa saja yang akan diambil terhadap musuh terbesarnya, Amerika Serikat (AS).Pekan lalu, intelijen AS memperkirakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin memanfaatkan dukungan pemerintahan Biden bagi Ukraina sebagai alasan untuk memerintahkan intervensi dalam pemilihan umum berikutnya di AS.Meski belum diketahui siapa kandidat yang akan didukung Rusia, atau metode seperti apa yang akan diimplementasikan, media pemerintah Rusia tampaknya sepakat bahwa mantan Presiden AS Donald Trump tetap menjadi pilihan utama Moskow."Waktunya tiba untuk kembali membantu kawan kami, Trump, menjadi presiden," kata Evgeny Popov, pembawa acara stasiun televisi nasional Rusia.Dalam siaran pada Kamis, 7 April kemarin, The Evening With Vladimir Soloviev menghadirkan ahli kepercayaan Putin, yang membeberkan rencana negara untuk 2024."Kami sedang mencoba meraba-raba jalan kami, menetapkan langkah awal. Apa yang bisa kita lakukan di 2023, 2024?" ucap Malek Dudalov, ahli politik Rusia dengan spesialisasi politik AS.Dudalov menyiratkan bahwa campur tangan Rusia masih dalam tahap awal."Ketika hubungan (AS-Rusia) mulai mencair dan Pemilu 2024 telah masuk dalam agenda, akan ada momen-momen yang bisa kita gunakan," imbuhnya, dikutip dari Daily Beast, Selasa, 12 April 2022."Pendekatan paling biasa yang dapat saya pikirkan adalah mengundang Trump, sebelum ia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, ke konferensi tingkat tinggi di Mariupol yang nantinya sudah dibebaskan."Baca: Trump Sebut Putin Pintar, Tapi Invasi Rusia ke Ukraina 'Kesalahan Besar' Ia merujuk pada kota Mariupol di Ukraina yang terus digempur Rusia sejak 24 Februari. Rusia menganggap Mariupol sebagai kota penting yang dapat menjadi "jembatan darat" menuju Krimea, wilayah yang dianeksasi dari Ukraina pada 2014.Dmitry Drobnitsky, pakar spesialisasi AS dalam acara Soloviev, juga menyarankan untuk turut mengundang Tulsi Gabbard. "Tulsi Gabbard juga bagus. Mungkin Trump akan menunjuk dia sebagai wakil presidennya?" ujar Dudalov.Gabbard baru-baru ini menjadi buah bibir media pemerintah AS karena pembahasannya yang pro-Rusia. Ia bahkan pernah disebut sebagai "agen Rusia.""Dengan Eropa, perang ekonomi harus diprioritaskan. Dengan Amerika, kita harus berupaya untuk memperjelas perpecahan dan, mengingat kemampuan kita yang terbatas, memperdalam polarisasi masyarakat Amerika," tukas Dudalov."Ada polarisasi masyarakat yang parah di Amerika Serikat, konflik serius antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang terus berkembang," katanya, menyebut AS akan runtuh dalam beberapa dekade."Saya pikir memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat akan bermanfaat," kata Karen Shakhnazarov, ahli lainnya."Saya tidak melihat ada gunanya mempertahankan (hubungan diplomatik). Itu akan memberikan pukulan telak bagi Biden. Ada banyak orang di AS yang mengatakan bahwa (Biden) membawa kita semua ke ambang perang nuklir. Itu akan menjadi pertanda yang kuat."Acara tersebut juga membahas perang nuklir sembari menyinggung sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS bersama negara-negara barat terhadap Rusia. Pembawa acara, Soloviev, mengatakan, "Mungkin sudah waktunya kita menyerang mereka?"