Beredar Video Pasukan Ukraina Lakukan Kekejaman Terhadap Tentara Rusia

(FJR)

Kiev: Sebuah video yang tampaknya menunjukkan tentara Ukraina mengeksekusi tentara Rusia yang ditangkap beredar luas. The New York Times menyebutkan hal itu terjadi dalam penyergapan di luar Kiev.Video yang diposting di Telegram Senin tampaknya menunjukkan tentara Ukraina membunuh tentara Rusia yang ditangkap di sebuah desa dekat Kyiv, menurut sebuah laporan dari The New York Times.Video tersebut telah diverifikasi oleh The Times, namun outlet tersebut memutuskan untuk tidak mempublikasikannya karena kekejamannya.Berdasarkan laporan The New York Times itu menunjukkan seorang tentara Ukraina menembak seorang tentara Rusia tiga kali sementara pria lain mengatakan "dia masih hidup.“Rekam perampok ini. Lihat, dia masih hidup. Dia terengah-engah,” ucap tentara Ukraina dalam video yang diperoleh The New York Times, seperti dikutip Insider, Kamis 7 April 2022.Dalam video itu, The Times melaporkan, juga menunjukkan setidaknya tiga tentara Rusia lainnya tewas di dekat korban. Salah satunya diidentifikasi dengan ban lengan putih yang biasa dikenakan oleh tentara Rusia “Salah satu tentara memiliki luka kepala yang jelas dan tangannya diikat ke belakang,” menurut laporan dari The New York Times.“Para prajurit dikelilingi oleh peralatan dan diletakkan di jalan dekat BMD-2 - kendaraan infanteri yang digunakan oleh unit udara Rusia,” menurut sarjana militer Rob Lee.Dalam video tersebut, yang tidak diverifikasi secara independen oleh Insider, tentara Ukraina dapat diidentifikasi dengan ban lengan biru mereka dan mengulangi "kejayaan Ukraina" tetapi unit mereka tidak jelas. Sebuah kantor berita Ukraina mengatakan penyergapan itu adalah pekerjaan "Legiun Georgia" sekelompok sukarelawan Georgia yang dibentuk pada tahun 2014 untuk memperjuangkan Ukraina, menurut laporan The Times.Video itu difilmkan di utara desa Dmytrivka, sekitar tujuh mil barat daya Bucha. Awal pekan ini, video grafis muncul dari sedikitnya 300 warga sipil yang tewas di Bucha selama pendudukan Rusia di kota itu. Para pejabat Ukraina mengatakan mereka diserang saat pasukan Rusia mundur.Pasukan Ukraina menyergap pasukan Rusia sekitar 30 Maret, menurut laporan Times. Dalam sebuah tweet, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan itu adalah "pekerjaan yang tepat" oleh pasukan Ukraina.