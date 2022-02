Hubungi Lavrov, Blinken Tegaskan Kembali Komitmen AS untuk Solusi Diplomatik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan komunikasi dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Dalam komunikasi itu, Blinken menegaskan kembali komitmen AS untuk terus mengejar solusi diplomatik untuk krisis Ukraina dan Rusia "Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat berharap untuk menerima tanggapan tertulis Rusia terhadap dokumen AS dan NATO yang dibagikan dengan Moskow bulan lalu," demikian dikutip dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, dalam keterangan tertulis Kemenlu AS, yang diterima Medcom.id, Rabu, 16 Februari 2022.Baca: Coba Kurangi Ketegangan, Putin Tarik Pasukan dari Perbatasan "Tanggapan itu mengusulkan area konkret untuk diskusi mengenai keamanan Eropa dalam koordinasi dengan Sekutu dan mitra kami," lanjutnya.Tanggapan tertulis itu diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.Blinken menegaskan kembali keprihatinan berkelanjutan As bahwa Rusia memiliki kapasitas untuk meluncurkan invasi ke Ukraina setiap saat."Menteri Blinken juga menekankan perlunya melihat deeskalasi yang dapat diverifikasi, kredibel, dan bermakna," sambungnya.Ia menggarisbawahi, sementara agresi Rusia berlanjut terhadap Ukraina akan menghasilkan respons Transatlantik yang cepat, kuat dan bersatu."Kami tetap berkomitmen pada jalur diplomatik dan percaya bahwa masih ada jendela untuk menyelesaikan krisis secara damai," serunya.Baca: Dubes Rusia Menjawab Histeria Invasi ke Ukraina dan Mobilisasi Pasukan Sementara itu, pada Selasa, 15 Februari waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk menarik mundur sebagian pasukan. Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa beberapa pasukan dari distrik militer yang berbatasan dengan Ukraina dikirim kembali ke garnisun mereka, sebuah tanda tentatif bahwa Rusia jauh dari ancaman invasi ke Ukraina.Pengumuman itu merupakan sinyal terkuat bahwa Rusia mungkin mencoba untuk mengurangi ketegangan militer di dekat perbatasan Ukraina, tetapi masih jauh dari jelas bahwa ancaman perang telah berlalu.Namun, Presiden AS Joe Biden mengatakan belum ada verifikasi terkait dengan penarikan pasukan tersebut. Ia menambahkan, invasi masih menjadi kemungkinan yang berbeda.Meski demikian, ia tetap berharap jalur diplomatik dapat terus diambil untuk penyelesaian krisis ini.