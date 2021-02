Biden Sebut Herd Immunity Sulit Dicapai Sebelum Akhir Musim Panas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden telah menetapkan target distribusi 100 juta dosis vaksin Covid-19 di 100 hari pertamanya sebagai kepala negara. Biden optimistis otoritas AS mampu memenuhi target tersebut.Namun untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, Biden mengaku belum dapat memperkirakannya."Mencapai herd immunity sebelum akhir dari musim panas tahun ini sangatlah sulit," kata Biden dalam wawancara bersama jurnalis CBS News, Noral O'Dpnnell.Pernyataan Biden disampaikan dalam merespons estimasi O'Donnell, bahwa herd immunity mungkin membutuhkan waktu setidaknya hampir satu tahun jika melihat dari rata-rata pemberian 1,3 juta dosis vaksin Covid-19 di pada setiap harinya.Sebelumnya, pakar kesehatan ternama Dr Anthony Fauci mengatakan bahwa herd immunity dapat tercapai jika 70 hingga 90 persen warga AS telah menerima vaksin Covid-19.Melihat data-data di lapangan, Biden mengaku sedang mencari cara untuk mempercepat program vaksinasi di AS. Ia mengaku mendukung inisiaif Liga Football Nasional yang hendak mengubah 30 stadionnya menjadi pusat vaksinasi massal."Saya yakin kami akan menggunakan (30 stadion) itu nanti," ungkap Biden.Sejak pandemi covid-19 muncul di AS tahun lalu, Biden secara terbuka mengkritik keras penanganan yang dilakukan pemerintahan Donald Trump. Salah satu yang dikritik adalah mengenai rencana vaksinasi, di mana Trump sempat mengatakan bahwa situasi di AS akan segera membaik dalam waktu cepat begitu vaksinasi dimulai.Berdasarkan data Johns Hopkins University, saat ini AS mencatat 27 juta kasus covid-19 dengan 462 ribu kemarian. Angka ini masih menjadikan AS di urutan pertama dalam jumlah infeksi covid-19.(WIL)