Total Kasus Covid-19 di AS Lampaui 40 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Total jumlah kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) sejak awal pandemi hingga saat ini telah melampaui 40 juta, berdasarkan data dari Johns Hopkins University (JHU), Senin 6 September.Data terbaru JHU mencatat total 40.003.101 infeksi Covid-19 di AS dengan angka kematian 648.935 per hari Senin pukul 15.21 waktu setempat.Dilansir dari laman Xinhua, Selasa, 7 September 2021, California merupakan negara bagian dengan jumlah kasus tertinggi di angka 4.421.247. Texas berada di urutan kedua dengan 3.706.980, diikuti Florida 3.352.451, New York 2.304.955, dan Illinois dengan jumlah infeksi di atas 1,5 juta.Beberapa negara bagian lain dengan angka kasus di atas satu juta meliputi Georgia, Pennsylvania, Ohio, North Carolina, New Jersey, Tennessee, Michigan dan Arizona.Hingga saat ini AS masih menjadi negara yang terkena dampak terparah pandemi Covid-19 , karena angka kasus dan kematiannya tetap berada di urutan pertama. Untuk jumlah kasus Covid-19, AS menyumbang lebih dari 18 persen total infeksi global, sementara angka kematian hampir menyentuh 14 persen.Jumlah kasus Covid-19 di AS mencapai 10 juta pada 9 November 2020, naik menjadi 20 juta pada 1 Januari 2021, dan melewati 30 juta pada 24 Maret lalu.Meski tingkat vaksinasi di AS relatif tinggi dibanding banyak negara lain, angka kasus dan kematian harian akibat Covid-19 di Negeri Paman Sam masih relatif tinggi.Akhir Agustus lalu, Dewan Uni Eropa menyarankan para anggotanya untuk memberlakukan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan menuju AS.Seruan tersebut membalikkan keputusan pada Juni lalu di saat UE menempatkan AS di daftar negara aman Covid-19 yang dapat dikunjungi selama liburan musim panas.Baca: Uni Eropa Coret AS dari Daftar Negara Aman Covid-19 (WIL)