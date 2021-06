AS Siap Sepakati Perjanjian Senjata Baru dengan Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat siap membentuk perjanjian baru di bidang pelucutan dan pengendalian senjata dengan Rusia sebelum kesepakatan New START berakhir pada 2026 mendatang. Kabar disampaikan seorang pejabat tinggi AS kepada awak media pada Selasa kemarin."Kami fleksibel mengenai waktu dan format kesepakatan. Bisa saja nanti kesepakatannya lebih komprehensif dan meliputi banyak poin," kata biro pers Gedung Putih kepada awak media, dilansir dari laman Tass.Jenewa akan menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu ini, 16 Juni 2021.Baca: Tiba di Jenewa, Biden Siap untuk Pertemuan dengan Putin Gedung Putih mengatakan bahwa Biden tidak akan mendorong Rusia untuk melibatkan Tiongkok dalam dialog kesepakatan pelucutan dan pengendalian senjata."Pada akhirnya, kami kami berdiskusi dengan Tiongkok mengenai isu-isu pengendalian senjata. Namun presiden telah menegaskan bahwa untuk mencapai hal tersebut, diskusi bilateral antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia harus terlebih dahulu dimulai," tutur Gedung Putih.Rusia dan AS telah menandatangani perjanjian New START Treaty pada 2010. Kesepakatan tersebut mewajibkan AS dan Rusia untuk membatasi jumlah misil balistik antarbenua (ICBM) dan beberapa jenis lainnya di angka 700.Jumlah beberapa perangkat senjata lainnya juga diatur dalam perjanjian tersebut.Pada 26 Januari lalu, Moskow dan Washington bertukar nota diplomatik mengenai kesepakatan memperpanjang perjanjian New START. Melalui sambungan telepon, Biden dan Putin mengekspresikan kepuasan mereka atas fakta ini.(WIL)