Biden Tandatangani RUU Bantuan Ukraina Seperti yang Diaplikasi Perang Dunia II

Washington: Amerika Serikat (AS) terus berusaha untuk menggambarkan persatuan melawan invasi Rusia ke Ukraina . Ini diperlihatkan ketika Presiden Joe Biden menandatangani tindakan bipartisan untuk memulai kembali program ‘pinjaman’ era Perang Dunia II, yang membantu mengalahkan Nazi Jerman.Penandatanganan itu dilakukan ketika Kongres AS siap untuk mengeluarkan miliaran dolar lebih banyak untuk memerangi perang melawan Rusia - dengan Demokrat menyiapkan USD57 miliar bantuan militer dan kemanusiaan, lebih besar dari paket USD47 miliar yang diminta Biden.Semuanya berfungsi sebagai tanggapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, yang kemarin memanfaatkan Hari Kemenangan di Eropa -,peringatan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tahun 1945 dan hari libur patriotik terbesar Rusia,- untuk menggalang rakyatnya di belakang invasi."Bantuan ini sangat penting bagi keberhasilan Ukraina di medan perang," kata Biden pada Senin 9 Mei 2022 waktu setempat dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip 9News, Selasa 10 Mei 2022.“Sangat mendesak agar Kongres menyetujui paket bantuan Ukraina berikutnya untuk menghindari gangguan dalam pasokan militer yang dikirim untuk membantu memerangi perang, dengan tenggat waktu penting datang dalam 10 hari,” tegas Biden."Kami tidak bisa membiarkan pengiriman bantuan kami berhenti sementara kami menunggu tindakan Kongres lebih lanjut. Kongres harus segera bertindak dan melakukannya dengan cepat,” imbuh Biden.Dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Capitol Hill pada Senin, Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendesak Kongres untuk bertindak sebelum 19 Mei, ketika dana penarikan yang ada habis.Menurut Austin dan Blinken, Pentagon telah mengirim atau berkomitmen semua kecuali USD144 juta dari USD5 miliar dalam bentuk senjata dan peralatan yang dapat dikirim ke Ukraina dari persediaan yang ada. Dan USD144 juta terakhir itu diharapkan akan digunakan paling lambat 19 Mei."Singkatnya, kami membutuhkan bantuan Anda," kata mereka dalam surat yang diperoleh The Associated Press.“Kemampuan untuk memanfaatkan stok Kemenhan AS yang ada telah menjadi alat penting dalam upaya kami untuk mendukung Ukraina dalam perjuangan mereka melawan agresi Rusia. Ini memungkinkan kami untuk dengan cepat mendapatkan peralatan dan memastikan aliran bantuan keamanan yang berkelanjutan ke Ukraina,” ungkapnya.Tekad dari Biden dan Kongres untuk mempertahankan dukungan bagi Ukraina telah bertahan lama, tetapi juga mengejutkan. Namun, ketika perang selama berbulan-bulan dengan Rusia terus berlanjut, pertunjukan bipartisan untuk Ukraina akan diuji ketika AS dan sekutunya semakin dekat ke arah konflik.RUU pinjam meminjam yang ditandatangani Biden menjadi undang-undang Senin menghidupkan kembali strategi era Perang Dunia II untuk lebih cepat mengirim peralatan militer ke Ukraina. Diluncurkan selama Perang Dunia II, itu menandakan AS akan menjadi apa yang Franklin D. Roosevelt sebut sebagai "gudang demokrasi", membantu Inggris dan sekutunya melawan Nazi Jerman.