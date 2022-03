Biden Janji Pasukan AS Tak Akan Terlibat Konflik di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan atau State of the Union pada 1 Maret 2022 atau 2 Maret 2022 waktu Indonesia. Isu Ukraina dan Rusia menjadi perhatiannya.Presiden Biden menegaskan bahwa AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah invasi Rusia . “Biarkan saya perjelas, pasukan kami tidak terlibat dan tidak akan terlibat dalam konflik dengan pasukan Rusia di Ukraina,” ujar Joe Biden, seperti dikutip dari CNN, Rabu 2 Maret 2022.Sebaliknya, kata Presiden Biden, pasukan Amerika dikerahkan ke Eropa bukan untuk berperang di Ukraina, “tetapi untuk membela sekutu NATO kita jika Putin memutuskan untuk terus bergerak ke barat.”“Untuk tujuan itu, kami telah memobilisasi pasukan darat Amerika, skuadron udara, pengerahan kapal untuk melindungi negara-negara NATO termasuk Polandia, Rumania, Latvia, Lithuania, dan Estonia,” tambahnya.Sebelumnya, Biden telah mengatakan AS akan berpegang teguh pada prinsip Pasal 5 NATO, yang mengatakan bahwa serangan terhadap satu negara NATO adalah serangan terhadap semua negara anggota. Dalam pernyataan hari Selasa, dia berjanji, “Seperti yang telah saya jelaskan, Amerika Serikat dan Sekutu kami akan mempertahankan setiap inci wilayah negara-negara NATO dengan kekuatan penuh dari kekuatan kolektif kami.”“Untuk Ukraina, lebih dari USD1 miliar bantuan langsung ke Ukraina, termasuk bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan dari AS dan sekutu,” ungkapnya.Presiden Biden bertujuan untuk menenangkan orang Amerika yang khawatir yang khawatir tentang perang yang terjadi di Ukraina."Saya tahu berita tentang apa yang terjadi mungkin tampak mengkhawatirkan bagi semua orang Amerika. Yang saya ingin Anda ketahui, kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja,” tegasnya."Ketika sejarah era ini ditulis, perang Putin di Ukraina akan membuat Rusia lebih lemah dan seluruh dunia lebih kuat," pungkas Presiden Biden.