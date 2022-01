Menggila, Kasus Covid-19 di AS Capai 1 Juta Per Hari dan Belum Sampai Puncak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sekolah diliburkan di tengah gelombang

(OGI)

Washington: Amerika Serikat (AS) telah mencatat lebih dari satu juta kasus covid-19 baru dalam 24 jam. Angka ini muncul ketika para pejabat memperingatkan puncak lonjakan varian Omicron yang menyebar cepat masih akan datang.Kasus mencapai 1.080.211 kasus dilaporkan pada Senin 3 Januari 2021. Menurut Johns Hopkins University, ini merupakan angka kasus baru satu hari tertinggi di mana pun di dunia. Varian Omicron menyumbang sebagian besar kasus di AS.Presiden Joe Biden, yang menghadapi kritik atas tanggapannya, menyerukan agar sekolah tetap buka meskipun ada lonjakan.Sementara tingkat kematian dan rawat inap di AS jauh lebih rendah dalam beberapa pekan terakhir dibandingkan lonjakan infeksi sebelumnya, jumlah rawat inap di rumah sakit mulai menunjukkan peningkatan.“Amerika Serikat sekarang menghadapi ‘hampir peningkatan vertikal’ dalam kasus,” kata penasihat pandemi AS Anthony Fauci, seperti dikutip BBC, Kamis 6 Januari 2022.“Puncaknya mungkin beberapa minggu lagi,” imbuh Fauci.Biden mengakui pada Selasa bahwa telah ada "kekhawatiran dan beberapa kebingungan tentang meningkatnya kasus.” Tetapi dirinya menegaskan kembali bahwa sebagian besar penerimaan rumah sakit dan kematian akibat covid-19 adalah di antara yang tidak divaksinasi, dan bahwa AS memiliki cukup vaksin untuk sepenuhnya menyuntuk setiap warga yang memenuhi syarat."Kami tahu anak-anak bisa aman saat mereka di sekolah. Itu sebabnya saya percaya sekolah harus tetap buka," kata Biden.Omicron juga menyebabkan distrik sekolah di seluruh negeri menunda kembalinya siswa ke ruang kelas setelah liburan Natal karena penyebaran varian yang cepat dan kekurangan staf berikutnya. Ada juga kekhawatiran atas tantangan dalam mengamankan tes cepat bagi siswa dan guru.Di Detroit, Michigan, misalnya -,yang mengalami tingkat infeksi tertinggi sepanjang masa sebesar 36 persen,- pejabat sekolah kota mengumumkan bahwa sekolah akan tetap ditutup hingga Kamis.Sejumlah sistem sekolah besar lainnya, termasuk Atlanta, Milwaukee, Cleveland dan Newark, telah mengumumkan penundaan atau kembalinya kelas virtual.Di New York City, distrik sekolah terbesar di AS, sekolah tetap buka. Pada hari Senin, Walikota Eric Adams mengatakan bahwa sekolah adalah "tempat paling aman untuk anak-anak kita".The New York Times melaporkan, bagaimanapun, bahwa sekitar sepertiga orang tua membiarkan anak-anak mereka di rumah karena ketakutan akan covid-19.Times menambahkan, di seluruh negeri, lebih dari 450.000 anak kembali ke pembelajaran jarak jauh sementara dalam seminggu terakhir karena variannya.