Imbas Serangan ke Ukraina, Vodka Rusia Dilarang Beredar di AS dan Kanada

New Hampshire: Vodka, minuman yang dipopulerkan di Barat dan telah lama menjadi salah satu ekspor Rusia yang paling terlihat, kini menjadi sasaran kemarahan internasional atas invasi Rusia ke Ukraina Di New Hampshire, Amerika Serikat (AS) di mana minuman keras dan anggur dijual melalui toko-toko yang dikelola negara, Gubernur Chris Sununu mengumumkan pelarangan minuman keras asal Rusia itu.“Penghapusan minuman buatan Rusia dan bermerek Rusia dari gerai minuman keras dan anggur, kami terapkan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Gubernur Sununu, seperti dikutip dari The New York Post, Minggu 27 Februari 2022.Di Ohio, di mana negara bagian membuat kontrak dengan bisnis swasta untuk menjual minuman keras, Gubernur Mike DeWine mengumumkan penghentian pembelian dan penjualan Vodka Russian Standard.L. Louise Lucas, seorang Demokrat teratas di Senat Negara Bagian Virginia, menyerukan “penarikan semua vodka Rusia dan produk Rusia lainnya” dari hampir 400 toko yang terdaftar dalam Alcoholic Beverage Control Authority.Sementara Senator Tom Cotton, politikus Partai Republik Arkansas, menulis di Twitter, “Buang semua vodka Rusia dan, bersama amunisi dan rudal, kirim botol kosong ke Ukraina untuk digunakan sebagai bom molotov.”Pencabutan produk Rusia juga diterapkan oleh Dewan Kontrol Minuman Keras Ontario, Kanada. Pada Jumat 26 Februari mereka mengumumkan bahwaakan menghapus "semua produk yang diproduksi di Rusia" dari lebih dari 600 tokonya. Pemindahan serupa sedang berlangsung di provinsi Manitoba dan Newfoundland.Boikot impor yang sangat mencolok selama masa konflik bukanlah hal baru. Pada tahun 2003, misalnya, penentangan Prancis terhadap aksi militer pimpinan Amerika Serikat di Irak membuat beberapa politisi Amerika memboikot anggur Prancis dan mencoba mengganti nama kentang goreng menjadi "kentang goreng kebebasan" meskipun hidangan itu mungkin berasal dari Belgia.Seperti dalam upaya sebelumnya, memboikot vodka Rusia mungkin lebih simbolis daripada strategis.Vodka memiliki sejarah panjang dalam budaya Rusia, dengan The Times pernah menggambarkannya sebagai “bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial Rusia.” Tidak berwarna dan tidak berbau, dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis bahan lain untuk membuat beragam ramuan. Keragaman guna itu membantunya bertahan di pasar Amerika Serikat, yang mengarah ke persaingan sengit di antara pembuat vodka dari berbagai negara.Tetapi sementara 76,9 juta kotak vodka sembilan liter dijual di Amerika Serikat pada 2020, menurut U.S Distilled Spirits Council menyebutkan pangsa pasar Rusia tidak 'tidak sebesar imajinasi populer'.Rusia menyumbang sedikit lebih dari 1 persen dari jumlah dolar vodka yang diimpor ke AS pada 2017, Thrillist melaporkan.Thrillist menambahkan, Prancis -,yang vodka-nya termasuk Grey Goose, Cîroc, Gallant, dan MontBlanc,- menyumbang sekitar 39 persen dari total nilai impor vodka, terbesar di antara negara mana pun. Swedia, dengan vodka seperti Absolut dan DQ, menyumbang sekitar 18 persen. Importir teratas lainnya adalah Belanda (17 persen), Latvia (10 persen), Inggris (5 persen) dan Polandia (5 persen).Di Pennsylvania, The Philadelphia Inquirer melaporkan pada Sabtu, "merek Rusia yang sebenarnya sulit ditemukan."