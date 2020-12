Total Infeksi Covid-19 di AS Tembus 19 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Total kasus infeksi virus korona (covid-19) di Amerika Serikat telah melampaui 19 juta pada Minggu, 27 Desember 2020. Berdasarkan data John Hopkins University, Washington telah menambah 1 juta kasus covid-19 dalam waktu kurang dari sepekan.Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada 165.151 kasus baru di AS. Dengan demikian, total kasus infeksinya menjadi 19.107.675.Dengan total kasus sebanyak itu, AS masih tetap negara teratas di dunia dalam hal jumlah infeksi. Tak hanya itu, Negeri Paman Sam juga menjadi negara dengan kematian akibat covid-19 tertinggi di dunia.Total kematian akibat covid-19 di Negeri Paman Sam telah mencapai 333.069.Dilansir dari media Channel News Asia pada Senin, 28 Desember 2020, kasus infeksi di AS semakin melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya, ada sekitar 1 juta kasus baru per minggu sejak awal November.Laman AFP melaporkan, dalam satu hari, sekitar seribu warga AS meninggal akibat covid-19.Sementara itu pada pertengahan bulan ini, lebih dari satu juta orang AS telah menerima dosis pertama vaksin covid-19. "Ini adalah vaksinasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat," kata pejabat kesehatan AS saat itu.Meski demikian, otoritas kesehatan AS mengakui vaksin tidak akan terlalu membantu dalam mengatasi lonjakan kasus covid-19.Ilmuwan terkemuka AS, Dr Anthony Fauci, memperingatkan jika masa-masa terburuk dalam pandemi mungkin belum datang. "Negara kita sedang berada di titik kritis (pandemi)," katanya.Menurutnya, perjalanan liburan yang dilakukan warga AS menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya lonjakan kasus covid-19 di seantero negeri.Baca: Fauci Sebut Varian Baru Covid-19 Perlu Ditangani Serius (WIL)